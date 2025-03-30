迦納軍方：迦納漁船疑遭海盜攻擊 3大陸公民遭擄
西非國家迦納軍方29日通報，一艘漁船疑似遭海盜攻擊後，包括船長在內的3名中國大陸公民在迦納海域失蹤，相信被綁走。
路透報導，迦納軍方在聲明中表示，7名持有武器者在當地時間27日傍晚6時前登上這艘在迦納註冊的「MENGXIN 1」漁船並鳴槍警告。這些疑似海盜在船上逗留大約三個小時，一些船員在這段期間躲藏起來。
在疑似海盜離開後，船員們走出藏身處，發現船長、大副和輪機長失蹤。漁船目前停靠在迦納特馬港，瀕臨幾內亞灣的北側。軍方也說，迦納海軍正針對一起疑似海盜攻擊事件展開調查。
報導稱，中國大陸駐迦納大使館拒絕置評。
迦納網（GhanaWeb）消息，船長、大副和輪機長3人皆是大陸公民。由於海上沒有網路，船員必須航行至靠近陸地才能報警。經過迦納軍方初步審訊，證實這起事件疑似為綁架事件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言