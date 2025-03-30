迦納軍方：迦納漁船疑遭海盜攻擊 3大陸公民遭擄

西非國家迦納軍方29日通報，一艘漁船疑似遭海盜攻擊後，包括船長在內的3名中國大陸公民在迦納海域失蹤，相信被綁走。

路透報導，迦納軍方在聲明中表示，7名持有武器者在當地時間27日傍晚6時前登上這艘在迦納註冊的「MENGXIN 1」漁船並鳴槍警告。這些疑似海盜在船上逗留大約三個小時，一些船員在這段期間躲藏起來。

在疑似海盜離開後，船員們走出藏身處，發現船長、大副和輪機長失蹤。漁船目前停靠在迦納特馬港，瀕臨幾內亞灣的北側。軍方也說，迦納海軍正針對一起疑似海盜攻擊事件展開調查。

報導稱，中國大陸駐迦納大使館拒絕置評。

迦納網（GhanaWeb）消息，船長、大副和輪機長3人皆是大陸公民。由於海上沒有網路，船員必須航行至靠近陸地才能報警。經過迦納軍方初步審訊，證實這起事件疑似為綁架事件。