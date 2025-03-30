快訊

羅志祥母罹阿茲海默症 醫：每天多吃這些食物「大腦可逆齡7.5歲」

「用嘴巴呼吸」壞處多 醫師示警：患某些種疾病機率可能大增

中職／桃園猿龍戰因雨延賽 猿隊連兩季開季首戰泡湯

中國官媒批長和賣港口無異向對手遞刀 隨後刪文

中央社／ 台北30日電
中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」日前就香港長和集團擬出售海外港口業務一事表示，長和這項交易涉及重大國家利益，「變賣碼頭無異於向對手遞刀」。（路透）
中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」日前就香港長和集團擬出售海外港口業務一事表示，長和這項交易涉及重大國家利益，「變賣碼頭無異於向對手遞刀」。（路透）

中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」日前就香港長和集團擬出售海外港口業務一事表示，長和這項交易涉及重大國家利益，「變賣碼頭無異於向對手遞刀」；但玉淵譚天微博帳號目前已看不到這篇文章。

新浪新聞29日轉載「玉淵譚天」的文章，指長和集團4日公布擬向美國貝萊德（BlackRock）為首的財團出售巴拿馬運河等港口業務後，中國國務院港澳辦官網轉載了多篇香港大公報的文章，並歸納出這些文章背後的5個認知。

其中一個認知是港口營運並非普通資產，而是關鍵基礎設施，長和這次交易涉及重大國家利益，在地緣政治愈趨緊張下，「變賣碼頭無異於向對手遞刀」。

其他4個認知包括交易不符合商業邏輯、企業在美國脅迫下賣港口助長了霸權主義的氣焰、巴拿馬運河被「美國化」後中國在該處的航運貿易勢必受制於美以及長和應從中國國家利益角度慎重處理可能損害國家利益的交易。

這篇文章目前仍可在網上搜尋到，但在玉淵譚天的微博帳號已消失。路透社29日報導，這篇文章在玉淵譚天微博帳號發布後很快就被刪除，而不論文章消失的原因為何，都突顯中國對這項交易的反對日益強烈。

中國國家市場監督管理總局28日回應大公文匯全媒體記者的提問時表示，注意到長和這項交易，並將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。

央視 巴拿馬運河 碼頭 美國

延伸閱讀

「向對手遞刀」陸官媒怒批長和集團賣巴拿馬港口 隨後竟秒刪貼文

長和售港口業務惹怒北京 李嘉誠次子旗下公司稱業務獨立

李嘉誠暫停賣巴拿馬2港口 消息人士：原因大家明啦

由香港首富李嘉誠家族控制 港媒：長和暫緩出售海外港口計畫

相關新聞

中國官媒批長和賣港口無異向對手遞刀 隨後刪文

中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」日前就香港長和集團擬出售海外港口業務一事表示，長和這項交易涉及重大國家利益，「變賣碼頭...

陸追責台獨打手 陸學者：等待他們的是祖國的反獨重拳

在賴總統推出「國安17條」後不久，大陸國台辦網站26日上線「台獨打手」舉報信箱。中國社會科學院台灣研究所研究員、涉外關係...

陸研究「基因編輯豬」領域 豬腎、豬肝移植人體搏生機

中國大陸醫學界近年持續發展「異種（器官）移植」手術、累積案例。繼今年1月將「基因編輯豬」的肝臟，原位植入到腦死亡患者體內後，日前大陸空軍軍醫大學西京醫院，完成首個將豬腎移植到末期腎病患者的案例，且69歲的女性患者已可下床活動，成為重大突破。結合有陸企布局的「基因編輯豬」領域，加上持續累積的臨床案例，醫學專家認為，異種移植可望成為大陸克服器官短缺問題的技術，為更多患者帶來轉機。

兩岸觀策／兩岸關係的「韌性」漸流失

最近兩岸關係紛擾多，台北毫無疑問是主動出擊的一方。從搬出「小兩會」協商作為陸客來台的前提，到「僑務三校」、「國防七子」，...

央視旗下新媒體發聲 陸將堅決反制對等關稅

大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」發文表示，如果美國4月2日對大陸加徵對等關稅，必將堅決反制。「玉淵潭天」引述大陸商務部研究...

「向對手遞刀」陸官媒怒批長和集團賣巴拿馬港口 隨後竟秒刪貼文

中國官媒關聯社交媒體帳號「玉淵潭天」3月29日在微博發文，嚴厲批評香港長和集團（CK Hutchison）計劃向美國貝萊德（BlackR...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。