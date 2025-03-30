陸追責台獨打手 陸學者：等待他們的是祖國的反獨重拳

在賴總統推出「國安17條」後不久，大陸國台辦網站26日上線「台獨打手」舉報信箱。中國社會科學院台灣研究所研究員、涉外關係研究室副主任陳桂清表示，新舉措是對「台獨」打手的嚴厲震懾，也是對受迫害台灣同胞的有力撐腰，迫害台胞的「台獨」打手必遭嚴懲，等待他們的將是「祖國大陸」越來越有力的「反獨重拳」。

大陸鷹派官媒「環球時報」28日刊登陳桂清文章，他指出，國台辦網站26日上線的「台獨」打手專欄及舉辦信箱，是繼去年設置台獨頑固份子舉報信箱後，為反制、懲戒「台獨」分裂勢力而採取的又一重大舉措。

大陸國台辦公布「台獨」打手11人名單，包含內政部長劉世芳、立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，前聯電董事長曹興誠，網紅牙醫史書華、網紅温子渝（八炯）、陳柏源等，稱將進一步查證檢舉訊息，對這些打手、幫兇依法追責。

陳桂清稱，新舉措是對「台獨」打手幫凶的嚴厲震懾，「等待這些台獨打手幫凶的將是祖國大陸越來越有力的『反獨重拳』」。他並指，新舉措也是對受迫害台灣同胞的有力撐腰，「支持兩岸關係和平發展、認同自己是中國人、擁護祖國統一的台灣同胞不會孤單，祖國大陸不會坐視他們被『台獨』分子迫害。」

陳桂清並批評賴政府，指「賴當局」上台以來極力鼓吹「新兩國論」等「台獨」謬論，不斷渲染大陸威脅，煽動「反中仇中」民粹，強化「以武謀獨」「倚外謀獨」。針對兩岸交流極盡打壓限制，凡與大陸有關者都被影射為「在地協力者」、凡是不認同「台獨」路線的都被扣上「親中賣台」帽子，日前更是猖狂端出反交流、反和平、反民主、反人性的「17條策略」，將大陸界定為「境外敵對勢力」，圖謀加重兩岸對立氛圍、製造「寒蟬效應」、推行「賴氏關門台獨路線」。

陳桂清表示，賴清德當局大搞「綠色威權」「台獨專制」，注定失敗。「台獨」打手幫凶「為虎作倀」「助紂為虐」，必將自取滅亡。他說，「隨著祖國大陸『以法懲獨』制度體系不斷完善，猖狂的頑固『台獨』分子和『台獨』打手幫凶，都逃不過法律的審判、正義的審判、歷史的審判。如果不思悔改、一意孤行、挑釁玩火，其結局只會是粉身碎骨。」