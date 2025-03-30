兩岸觀策／兩岸關係的「韌性」漸流失

最近兩岸關係紛擾多，台北毫無疑問是主動出擊的一方。從搬出「小兩會」協商作為陸客來台的前提，到「僑務三校」、「國防七子」，再到陸配「鼓吹武統」遭驅逐，還有「賴十七條」，對兩岸關係形成大幅衝擊，波及的交流領域涵蓋教育、宗教、文化、觀光和婚配等。

蔡英文、賴清德兩任總統的施政，常常強調台灣的「韌性」，實則兩岸關係也極需要維持「韌性」，若是多年來的交流基礎被破壞殆盡，後果不堪設想。

經過就職大半年的洗禮後，賴政府憑恃行政權，著手進行兩岸定位與國內兩岸事務法規的根本調整。但僅憑近期幾件爭議，就能看出行政機關肥大的兩岸事務裁量權，如何凌駕於憲政基本原則，並對國家自由民主憲政秩序及多年來累積的兩岸關係「韌性」造成巨大傷害。

例如在陸配亞亞案中，陸委會單憑一則影片就說這足以認定亞亞「鼓吹武統」，無視她曾多次在影片「鼓吹和統」；但對親綠網紅拍MV「求你快點打」挑釁中共，陸委會又主動幫忙「補脈絡」，說大家都知道這是「反串」；別忘了，同一個陸委會，在去年楊智淵被中共判刑時，強調他政治立場時藍時綠，「什麼顏色都很難說」，他被說是「台獨頭目」，「滿離譜」。

唱和共軍的言論，社會當然不喜，但行政權逕行認定言論自由邊界、裁定政治立場，且「因人」變換「紅線」，宛若清代文字獄的翻版。尤其北一女教師區桂芝，既已由北市教育局調查後認定沒有違反「教育中立」，陸委會還影射說她有「國家忠誠」問題，但又不向媒體提出實據，陸委會隨後還說收到很多「檢舉」，讓外界搞不清楚政府到底是「依法治國」、還是「依檢舉治國」？面對層層的行政資源與政治壓力，知識分子噤聲不語儼然已成常態，較有風骨者也多改為匿名受訪才敢於批判政府。

而在兒童節前夕，被逐陸配遭強行與兒女分離，學界與民團擔憂違反「聯合國兒童權利公約」，但衛福部長卻僅說「兒童不能成統戰工具」，海基會則公開推卸給陸配，稱「如果認為祖國美好，她可以讓孩子活在美好的國度」。如此無視孩童權利，簡直重現當年疫情指揮官陳時中對「小明」無法來台探親時說的「選了國籍就要自己承擔」。將之對照這幾年我方外交部費心在波蘭成立「烏克蘭孩童照護之家」、大聲關懷失去父母的烏克蘭難民兒童，無疑顯得十分扞格，難道本國孩童尚且不及烏克蘭兒童？

三十多年來兩岸民間各領域交流所累積的「韌性」，使得即使沒有共同政治基礎，仍能勉力讓台海不墜入戰爭狀態。如今行政權大肆斲傷兩岸韌性，以行政機關之「心證」凌駕憲法與各項法律，再加上民粹力量「合理化」，致使兩岸和平的基礎與台灣自由民主憲政秩序逐漸流失。如此一來，「台灣價值」還剩下什麼？