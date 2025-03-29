「向對手遞刀」陸官媒怒批長和集團賣巴拿馬港口 隨後竟秒刪貼文

（德國之聲中文網）中國官媒關聯社交媒體帳號「玉淵潭天」3月29日在微博發文，嚴厲批評香港長和集團（CK Hutchison）計劃向美國貝萊德（BlackRock）主導的財團出售巴拿馬運河的兩個港口，指責該交易「等同於向對手遞刀」。然而，該貼文發布後僅數分鐘便被刪除，引發輿論猜測。

貼文迅速刪除

「玉淵潭天」帳號由中國官方媒體央視運營，通常被視為官方輿論風向的重要指標。在該貼文中，該帳號強調中國在這項交易中擁有「重大國家利益」，並警告長和集團需謹慎處理，避免損害中國利益。然而，貼文發布後不久便被迅速撤下，未作任何解釋。

貼文的刪除在中國社交媒體上引發熱議。一些網友猜測，北京內部可能對如何處理該交易存在分歧，或官方希望避免在審查結果公布前制造更多輿論壓力。

中國加強審查 交易或受阻

就在同一天，中國國家市場監督管理總局宣布將對該交易展開反壟斷調查。該機構表示，將依法審查此交易，以「維護市場公平競爭，保護社會公共利益」。然而，未透露調查啟動的具體時間。

此前，彭博社援引消息人士稱，中國政府已要求國有企業暫停與李嘉誠家族相關企業簽署新交易，這一舉措被認為是向長和集團施壓的信號。目前，長和集團的全球收入分布中，約12%來自中國及香港，其余業務遍布歐洲、亞太及加拿大。

交易前景不明朗

根據長和集團與貝萊德3月4日發布的公告，該交易原定於4月2日簽署，涉及總額達230億美元的全球港口資產，包括23個國家的45個港口。長和集團預計可從交易中獲得190億美元。然而，由於中國政府的強烈關注和審查，這一計劃可能面臨延期甚至調整。

值得注意的是，美國前總統特朗普對該交易表示支持，認為它有助於增強美國對巴拿馬運河這一戰略航道的控制。分析人士指出，若交易繼續推進，北京方面可能會進一步加強審查，甚至施壓長和集團調整交易安排。

截至目前，長和集團和貝萊德方面均未對貼文刪除或審查一事作出正式回應。隨著北京對該交易的態度日趨謹慎，外界普遍認為，長和集團能否順利完成交易仍存在很大不確定性。

(綜合報導)

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