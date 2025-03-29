快訊

緬甸強震50座清真寺倒塌！正在做禮拜…300名穆斯林慘死「遺體被抬出」

音響喇叭墊材怎麼選？網推「IKEA砧板」意外變神物 網曝原因：超實用

獸醫也看傻！2歲緬因貓尾巴46.99公分 刷新「世界最長貓咪尾巴」紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

港媒：陸製CJ-1000發動機 將在C919飛機進行測試

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸生產的C919大飛機，目前持續增加航線，其國產引擎測試也受矚。( 中新社）
大陸生產的C919大飛機，目前持續增加航線，其國產引擎測試也受矚。( 中新社）

大陸自製的CJ-1000發動機，將是未來裝配在其國產的C919大飛機上的動力來源，而最新消息顯示，大陸即將在C919飛機上測試該款引擎。

港媒南華早報29日報導，中國航空發動機集團公司（AECC）的專家和高管，在一場江蘇舉行的航空論壇上表示，C919客機國產渦輪扇發動機的研發在最近的試驗中「進展順利」。上海航空學會名譽會長、C919製造商「中國商飛公司」前副總經理史堅忠，在江蘇太倉的論壇上表示，「CJ-1000發動機目前正在試運行，其表現比我最樂觀的預期還要好」，「該引擎的成功將體現中國供應鏈的韌性」。

中國航發成都發動機有限公司副總經理吳國煒指出，在對「運-20」大型軍用運輸機進行測試後，CJ-1000發動機將「很快」能夠為C919提供動力進行驗證飛行。但他表示，將所有Leap引擎全部替換為大陸國產替代引擎是不切實際的，「CJ-1000 旨在實現自力更生，並提供更多選擇。」

這款高涵道比發動機，是大陸首款自行生產的同類型發動機，旨在取代中國商飛目前從CFM國際公司（美國奇異公司與法國賽峰集團的合資企業）進口的Leap發動機。

公開資料顯示，C919的航線正在持續增加中，在3月30日新航季換季首日，東航C919開始執飛2條新的定期商業航線， 分別是上海虹橋—瀋陽航線、西安—廣州航線，此前東航已在西安—上海虹橋、西安—北京大興航線使用C919執飛。

稍早在3月20日，中國商飛在陝西西安召開供應商大會，首度披露C919產能5年規劃。今年C919產能將從原訂的50架提升至75架，2026年產能為100架，2027年和2028年均為150架，2029年還將進一步提升。未來C919將直逼全球窄體客機產能前三。除提升產能外，C919也持續加快海外認證。

上海 東航 航線

延伸閱讀

由香港首富李嘉誠家族控制 港媒：長和暫緩出售海外港口計畫

大陸可重複使用火箭發動機 試車成功

勇鷹機頭及黑盒子昨撈獲 軍方透露雙發動機打撈進度

勇鷹墜海發動機、發電機全失效 空軍仍無法排除鳥擊

相關新聞

獨／國民黨夏立言今赴陸 7天行程 將拜謁南京中山陵

清明節將至，藍營人士無懼「賴17條」接連赴陸訪問。繼馬英九基金會執行長蕭旭岑後，國民黨副主席夏立言29日中午率團從桃園機...

美防長訪菲...共軍在南海「例行巡航」、外媒指部署「轟-6」

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）上任後首次亞太巡訪，28日在菲律賓會見菲國防長鐵歐多洛（Gilberto ...

美國若對陸加徵對等關稅 陸官媒「玉淵譚天」：必將堅決反制

大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」28日晚間發文表示，如果美國將對大陸加徵對等關稅，必將堅決反制。

港媒：陸製CJ-1000發動機 將在C919飛機進行測試

大陸自製的CJ-1000發動機，將是未來裝配在其國產的C919大飛機上的動力來源，而最新消息顯示，大陸即將在C919飛機...

香江風情／新港人惹遐思 衰退期引新憂

轟動外界的香港首富賣外國港口風波，香港已沒多少人關心，香港人真情畢露關心著香港樓市，因為近日傳出兩極的說法，有說樓市已穩...

王毅下周赴俄 為習近平出訪鋪路

在大陸國家主席習近平五月訪問俄羅斯前，中共政治局委員兼外長王毅，將於卅一日訪問俄羅斯，與俄國外長拉夫羅夫舉行會談，雙方將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。