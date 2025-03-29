港媒：陸製CJ-1000發動機 將在C919飛機進行測試

大陸自製的CJ-1000發動機，將是未來裝配在其國產的C919大飛機上的動力來源，而最新消息顯示，大陸即將在C919飛機上測試該款引擎。

港媒南華早報29日報導，中國航空發動機集團公司（AECC）的專家和高管，在一場江蘇舉行的航空論壇上表示，C919客機國產渦輪扇發動機的研發在最近的試驗中「進展順利」。上海航空學會名譽會長、C919製造商「中國商飛公司」前副總經理史堅忠，在江蘇太倉的論壇上表示，「CJ-1000發動機目前正在試運行，其表現比我最樂觀的預期還要好」，「該引擎的成功將體現中國供應鏈的韌性」。

中國航發成都發動機有限公司副總經理吳國煒指出，在對「運-20」大型軍用運輸機進行測試後，CJ-1000發動機將「很快」能夠為C919提供動力進行驗證飛行。但他表示，將所有Leap引擎全部替換為大陸國產替代引擎是不切實際的，「CJ-1000 旨在實現自力更生，並提供更多選擇。」

這款高涵道比發動機，是大陸首款自行生產的同類型發動機，旨在取代中國商飛目前從CFM國際公司（美國奇異公司與法國賽峰集團的合資企業）進口的Leap發動機。

公開資料顯示，C919的航線正在持續增加中，在3月30日新航季換季首日，東航C919開始執飛2條新的定期商業航線， 分別是上海虹橋—瀋陽航線、西安—廣州航線，此前東航已在西安—上海虹橋、西安—北京大興航線使用C919執飛。

稍早在3月20日，中國商飛在陝西西安召開供應商大會，首度披露C919產能5年規劃。今年C919產能將從原訂的50架提升至75架，2026年產能為100架，2027年和2028年均為150架，2029年還將進一步提升。未來C919將直逼全球窄體客機產能前三。除提升產能外，C919也持續加快海外認證。