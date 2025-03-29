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習近平慰問緬甸震災 雲南救援醫療隊早上已抵達仰光

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
緬甸28日發生震災，大陸「藍天救援隊」車隊29日從雲南瑞麗口岸進入緬甸救援。16名藍天救援雲南隊隊員攜帶救援設備和醫療物資，通過瑞麗邊檢站開設的「綠色通道」進入緬甸，將在抵達緬甸木姐市後展開救援工作。（新華社）
緬甸28日發生震災，大陸「藍天救援隊」車隊29日從雲南瑞麗口岸進入緬甸救援。16名藍天救援雲南隊隊員攜帶救援設備和醫療物資，通過瑞麗邊檢站開設的「綠色通道」進入緬甸，將在抵達緬甸木姐市後展開救援工作。（新華社）

緬甸28日下午發生重大強震，大陸新華社29日上午發出快訊指，大陸國家主席習近平就緬甸遭受地震災害，向緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）致慰問電。同時，雲南救援醫療隊一行37人今早已抵達緬甸仰光國際機場。

據新華社，習近平表示，驚悉緬甸遭受強烈地震災害，造成重大人員傷亡和財產損失。「我謹代表中國政府和中國人民，對遇難者表示深切哀悼，向遇難者家屬、受傷人員和災區民眾致以誠摯慰問」，習也表示，「中國和緬甸是同甘共苦的命運共同體，兩國人民胞波情誼深厚。中方願向緬方提供需要的幫助，支持災區人民早日戰勝災害、重建家園。」

報導提到，同日，大陸國務院總理李強就緬甸遭受地震災害向敏昂萊致慰問電。

央視稱，緬甸當地時間29日上午7時（北京時間8時30分）許，雲南救援醫療隊一行37人，攜帶全功能生命探測儀、地震預警系統、便攜式衛星、無人機等應急救援物資，抵達緬甸仰光國際機場。

緬甸震災，大陸公益救援機構「藍天救援隊」隊員29日在雲南瑞麗口岸上車，準備進入緬甸救援。（新華社）
緬甸震災，大陸公益救援機構「藍天救援隊」隊員29日在雲南瑞麗口岸上車，準備進入緬甸救援。（新華社）
緬甸中部28日地震，大陸雲南救援醫療隊29日上午已抵達緬甸仰光國際機場，將前往災區。一行37人攜帶全功能生命探測儀、地震預警系統、便攜式衛星、無人機等應急救援物資。（新華社）
緬甸中部28日地震，大陸雲南救援醫療隊29日上午已抵達緬甸仰光國際機場，將前往災區。一行37人攜帶全功能生命探測儀、地震預警系統、便攜式衛星、無人機等應急救援物資。（新華社）

地震 新華社 緬甸

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