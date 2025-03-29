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美防長訪菲...共軍在南海「例行巡航」、外媒指部署「轟-6」

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
美國防長赫塞斯訪菲，28日與菲國防長鐵歐多洛在馬尼拉舉行記者會。（路透）
美國防長赫塞斯訪菲，28日與菲國防長鐵歐多洛在馬尼拉舉行記者會。（路透）

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）上任後首次亞太巡訪，28日在菲律賓會見菲國防長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）及總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），赫塞斯還指，美菲「朋友必須肩並肩嚇阻衝突，確保航行自由」，不過共軍南部戰區29日在公眾號指，28日南部戰區位南海海域進行例行巡航。

共軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校表示，28日，解放軍南部戰區位南海海域進行例行巡航。他稱，菲律賓「頻繁拉攏域外國家」，組織所謂「聯合巡航」，鼓噪散播南海非法主張，製造南海不穩定因素，蓄意破壞地區和平穩定。

發言人表示，「正告菲方停止在南海挑起事端、升級緊張局勢，引入外部勢力撐腰注定徒勞無益。戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。」

另據路透28日報導，取得的衛星影像顯示，本周大陸在南海黃岩島附近部署2架長程轟6（H-6）轟炸機，是由太空科技公司「馬薩爾科技」（Maxar Technologies）24日拍到的衛星影像。但大陸國防部、菲國軍方未立即回覆路透置評請求。

稍早菲律賓陸軍24日宣布，菲國與美國陸軍官兵展開為期3周的聯合軍演，演習聚焦領土防衛以及大規模部隊部署的指揮訓練。路透指，菲律賓陸軍、美國太平洋陸軍約5000名官兵，將參與今年堅盾軍演（Exercise Salaknib）第1階段的作戰和專長交流。這是美菲「肩並肩聯合演習」（Balikatan joint exercises）的一部分。

共軍 南海 菲律賓 解放軍 軍演

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