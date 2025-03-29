美國若對陸加徵對等關稅 陸官媒「玉淵譚天」：必將堅決反制

大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」28日晚間發文表示，如果美國將對大陸加徵對等關稅，必將堅決反制。

「玉淵潭天」引述大陸商務部研究院學位委員會委員白明分析，美國總統川普在先前第1任期，關稅更多是作為對大陸「戰略競爭」的工具，當時的關稅政策比較「單點」針對大陸商品；但在這一任期，關稅已經成為了美國政府處理「國家間利益關係的通用籌碼」。

白明指，這種「籌碼」總體可以分為3類：首先是針對加、墨、大陸等特定國家的關稅；第二是針對汽車、鋼鐵等特定行業的關稅；第三是對其他全世界貿易順差國徵收的關稅，即所謂的「對等」關稅，徵收對象是一些對美存在貿易順差的經濟體。

白明稱，川普正試圖把關稅織成一張橫縱交錯的「網」。目的是不讓任何國家在經貿領域「占美國的便宜」。但美方所謂的想追求「對等」，存在很多主觀臆測。因為像美方稱對陸的貿易逆差，其實來自美國高消費、低儲蓄的經濟結構，同時，美國在貨物貿易上對大陸是逆差，但在服務貿易上是順差。

最後白明也提到，美國對大陸實行出口管制，很多高技術、高附加值產品對陸限制出口，美方政策扭曲了雙方原本相對互補的貿易結構，「中國想買美國的東西都買不了，自然會有逆差。」

白明指，其實美企是可以從大陸對美出口中獲益，但美國以這種缺乏事實依據和法理基礎的藉口對陸加徵關稅，「本質是為了打壓中國的發展」，面對這樣的行徑，中方進行堅決反制。

白明舉例，2月4日、3月4日陸方兩輪反制中，選取了能源、農產品等美國對陸市場依賴度高的領域「精準打擊」，另包括利用出口管制條例、不可靠實體清單、反壟斷法等法律工具，這是2018年對美經貿摩擦開始以來都從未有過的。

他稱，大陸已屢次提到，如果美方執意損害中方利益，中方必將堅決反制。「如果美國執意對華加徵更多的關稅，下一步中國會怎麼做，其實不難判斷。」

該文也提及，美方先前宣稱，要評估取消對陸「永久正常貿易關係」，將在4月1日有結果。但文章認為美方此舉不會影響「中國與世界合作共贏」。

白明預告，近期陸企拓展合作伙伴節奏並未放緩，接下來大陸商務部將組織陸企代表團赴歐，與歐企開展雙向投資和貿易合作，稱打壓與遏制「不會阻擋中國產業發展的腳步」，並指今年商務部已經與多家美企負責人會談，出現頻率最多的一個表述，就是中美要為企業營造穩定的預期，但「預期是需要共同創造的」。