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香江風情／新港人惹遐思 衰退期引新憂

聯合報／ 香港特派員李春

轟動外界的香港首富賣外國港口風波，香港已沒多少人關心，香港人真情畢露關心著香港樓市，因為近日傳出兩極的說法，有說樓市已穩住了，特別是「新港人」入市了：也有說香港樓市仍處八年多低位，學者說後面還有金融危機經濟蕭條的威脅。

香港人最關心樓市，是因香港地窄人稠，除了像中彩票般申請到公屋，大多數人或買或租著私樓，有人一輩子在為供樓打工。

過去一周香港樓市消息多，先傳的是權威數據，即「差估署私人住宅樓價指數」，差估署是港府差餉物業估價，其公布最新的二月指數顯示香港樓價繼續處於近八年半低位。另一個是中文大學香港亞太研究所發表的香港樓價民調，其中近七成受訪者認為現在樓價水平仍過高，逾六成人認為現在並非買樓合適時機，逾四成二受訪者相信未來一年樓價還要下跌。負責調查的學者解讀指，這反映香港人看淡未來一年樓市，但又相信樓價跌幅會收窄。

在這些仍然灰色調的消息之外，也傳來一些亮色，如香港傳媒特別是財經媒體，一段時間都在報樓市交易的「蝕讓」，也即虧本賣樓，最新一個交易案例，是有人沽出單位蝕讓逾百萬港元。雖然有「蝕讓」個案，但媒體開始報導說有用家炒家入市了。

這些用家炒家，主要是說大陸土豪、特別是「新港人」。大陸土豪入市，代表案例是一名福建豪客一口氣購入港島一個新盤六個單位，總值近五千二百萬港元；「新港人」入市代表個案，是最近九龍黃大仙樓盤，有兩個人以公司名義，大手筆以一億八千萬港元入貨十個單位，這兩位又被人起底說是「新港人」。

所謂「新港人」類似台灣說法的新住民，近年港府以不同的人才計畫，引入以十萬計的「新港人」，現在這些人入市，當然惹動好多遐想。

樂觀消息後面總有不樂觀說法，其一是說土豪和「新港人」在港買樓難以為繼，主要是大陸本就有外匯管制，現在為防資本流走，貨幣管控更嚴。

更不樂觀的是對未來香港經濟的期許。最新的經濟學者說眼見香港私宅樓價的中度下跌，以及寫字樓樓價近期加速下挫，預估經濟將在已開始的「樓泡爆破期衰退」再走兩年以上，然後再走為期數年的「災後衰退期」。學者擔心引發金融危機，向港府公開建議預防全面金融風暴。

土豪 香港

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