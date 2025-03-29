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王毅下周赴俄 為習近平出訪鋪路

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

在大陸國家主席習近平五月訪問俄羅斯前，中共政治局委員兼外長王毅，將於卅一日訪問俄羅斯，與俄國外長拉夫羅夫舉行會談，雙方將討論解決烏克蘭危機、雙邊關係和高層接觸等問題。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨天下午宣布，應俄羅斯外長拉夫羅夫邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於三月卅一日至四月二日對俄羅斯進行正式訪問。

郭嘉昆稱，訪問期間王毅將會見俄羅斯領導人，並同拉夫羅夫舉行會談。郭也提到，大陸願以此訪為契機，同俄方一道推動落實兩國元首重要共識，就下階段中俄關係發展和雙方共同關心的國際和地區問題深入溝通。

日前，俄羅斯副總理奧韋爾丘克甫訪問大陸，訪團於廿七日抵達中國大陸，於海南博鰲跟中共政治局常委兼大陸副總理丁薛祥會見。

新華社報導，廿七日丁薛祥在海南博鰲會見奧韋爾丘克，丁薛祥表示，今年以來，習近平主席同普亭總統二次進行溝通交流，為中俄關係發展指明了前進方向。

俄通社指出，這次會見中奧韋爾丘克提到，為了紀念二戰勝利八十周年，習近平計畫於五月訪問莫斯科，普亭計畫於九月訪陸，「相信，峰會成果將為我們兩國關係的發展注入新的動力，並加強我們的關係。」

拉夫羅夫先前已宣布，習近平將在五月九日衛國戰爭勝利紀念日之際訪問莫斯科，普亭將於八月底至九月初在抗戰勝利八十周年紀念日之際訪問北京。

公開資料顯示，近年來，中國大陸與俄羅斯已經形成雙方元首年度互訪的慣例。

俄羅斯 習近平 關係

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