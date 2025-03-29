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吸引外資 習近平會見逾40外企代表

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸國家主席習近平（前排右二）廿八日在北京人民大會堂會見四十多位國際工商界代表，吸引外國投資。（新華社）
大陸國家主席習近平（前排右二）廿八日在北京人民大會堂會見四十多位國際工商界代表，吸引外國投資。（新華社）

為吸引外投，大陸國家主席習近平昨在北京會見四十多位「國際工商界代表」，包括美國聯邦快遞、德國賓士、法國賽諾菲、英國匯豐、日本日立、韓國SK海力士、沙烏地阿美等企業的董事長、CEO。習近平說，大陸將堅定不移走和平發展道路，努力為外資企業發展營造良好外部環境。

新華社報導，習近平在會見時強調，大陸改革開放以來創造了經濟快速發展和社會長期穩定「兩大奇蹟」，離不開國際社會支持幫助，包括在華外資企業作出的貢獻。

習近平說，對外開放是大陸的基本國策，大陸正在推動高水準對外開放，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，開放的大門只會愈開愈大，利用外資的政策沒有改變也不會改變。

他說，大陸將以降低市場進入門檻為重點，進一步擴大開放；保障在華外資企業同等享有國民待遇，維護市場公平競爭；加強和外商溝通交流，為其來華貿易投資盡可能提供便利，依法保護外資企業合法權益。同時，將堅定不移走和平發展道路，努力為外資企業發展營造良好的外部環境。

另據港媒星島日報、外媒彭博社等報導，面對美國總統川普高舉關稅大棒，習近平坦言，外商來華投資近年遭遇地緣政治因素干擾。他因此喊話，「吹滅別人的燈，不會讓自己更光明，阻擋別人的路，最終只會把自己的路堵住」。

習近平說，經貿摩擦應透過平等對話磋商來妥善解決，大陸按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則，處理中美關係，外資企業要共同維護多邊貿易體制，推動經濟全球化朝正確方向發展。

央視新聞報導，這些頂級企業有四家來自美國、十五家來自歐洲、五家來自亞洲、一家來自南美洲等，涵蓋科技、製造、能源等領域。央視稱，習近平對這些企業家高規格接見是具有重要意義的，「相信今天的會見會讓這些企業家們感受到中國的發展的堅定決心和市場活力，以及未來更多的合作可能。」

彭博社報導分析，習近平向全球商界領袖承諾改善市場准入，以期在關稅上調引發不確定性的情況下，提振投資者情緒。

外媒報導還提到，與去年習近平僅會見了約二十名商界人士，大部分來自美國相比，今年出席人數增加了一倍多，習近平還邀請媒體進入採訪，加上經濟領域各部門官員也參加了會議，顯示中方的重視。

外資 美國 習近平

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