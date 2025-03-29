習近平引外資 將擴大開放…可望降低市場准入門檻

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導
大陸國家主席習近平。新華社
大陸國家主席習近平。新華社

為吸引外商投資，大陸國家主席習近平昨（28）日在北京會見40多位「國際工商界代表」，包括美國聯邦快遞、德國賓士、三星集團、法國賽諾菲、英國滙豐、日本日立、韓國SK海力士、沙烏地阿美等企業的董事長或CEO。習近平說，將以降低市場准入門檻為重點，進一步擴大開放，努力為外資企業發展營造良好外部環境。

新華社報導，此次會見有40多位外資企業全球董事長、首席執行官和商協會代表參加，三星集團會長李在鎔罕見出席該會議，另外包括美國聯邦快遞集團總裁芮思博、德國賓士集團董事會主席康林松、法國賽諾菲集團首席執行官韓保羅、英國滙豐控股集團行政總裁艾橋智、日本日立製作所會長東原敏昭、南韓SK海力士社長郭魯正、沙烏地阿美總裁納瑟爾等先後發言。

新華社報導，習近平昨天在會見時強調，大陸改革開放以來創造了經濟快速發展和社會長期穩定「兩大奇蹟」，離不開國際社會支持幫助，包括在華外資企業作出的貢獻。

習近平表示，對外開放是大陸基本國策，大陸正在推動高水準對外開放，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，開放的大門只會越開越大，利用外資的政策沒有改變、也不會改變。

他說，大陸將以降低市場准入門檻為重點，進一步擴大開放；保障在華外資企業同等享有國民待遇，維護市場公平競爭；加強和外商溝通交流，為其來華貿易投資盡可能提供便利，依法保護外資企業合法權益。同時，將堅定不移走和平發展道路，努力為外資企業發展營造良好外部環境。

另據港媒星島日報、外媒彭博等報導，面對美國總統川普高舉關稅大棒，習近平坦言，外商來華投資近年遭遇地緣政治因素干擾。他因此喊話，「吹滅別人的燈，不會讓自己更光明，阻擋別人的路，最終只會把自己的路堵住」。

習近平指出，經貿摩擦應透過平等對話磋商來妥善解決，大陸按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則，處理中美關係，外資企業要共同維護多邊貿易體制，推動經濟全球化朝正確方向發展。

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