彭博：美中政策形成對比

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導

彭博報導分析，習近平向全球商界領袖承諾改善市場准入，以期在關稅上調引發國際貿易不確定性下，提振投資者情緒。

外媒報導提到，與去年僅會見約20名商界人士，大部分來自美國相比，今年出席人數增加一倍多，習近平還邀請媒體進入房間發表總結講話，加上經濟領域各部門官員也參加會議，顯示中方的重視，與川普的「美國優先」形成對比。

路透報導，一段時間以來，大陸收緊監管造成的不安情緒、對外國公司缺乏理由的調查及偏向國有企業的不公平競爭環境，也在削弱商業信心，這場會面正值外資對陸投資下滑及關稅戰升溫之際，北京尋求加強和外企聯繫，同時大陸也仍是賓士等外企最大市場。

習近平承認，近年來外商對大陸投資受到地緣政治干擾。但他表示，希望外企放寬眼界，不被行業內一時興起的干擾左右，不盲目跟風做破壞全球產業鏈供應鏈安全穩定的事。

德新社報導，習近平對外商繼續展開魅力攻勢。作為世界第二大經濟體，大陸希望提升對外國企業吸引力。2024年在大陸外商直接投資年度減少27%，為2008年全球金融危機以來最大降幅。為減少對大陸依賴，一些企業改變大陸市場戰略，包括將產業鏈移往其他國家。

大陸官媒強調，習近平對這些企業家高規格接見具有重要意義，「相信今天的會見會讓這些企業家感受到中國發展的堅定決心和市場活力，及更多合作可能。」

美國 習近平

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