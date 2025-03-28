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無懼賴17條 馬英九基金會今率30學員赴陸訪問

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑今率30位「大九學堂」的學員，訪問中國大陸山東省，除了與山東的大學生交流外，也會參加孔子文化春會祭孔活動，並參訪歷史及文化景點。圖／聯合報系資料照片
馬英九基金會執行長蕭旭岑今率30位「大九學堂」的學員，訪問中國大陸山東省，除了與山東的大學生交流外，也會參加孔子文化春會祭孔活動，並參訪歷史及文化景點。圖／聯合報系資料照片

馬英九基金會執行長蕭旭岑今率30位「大九學堂」的學員，訪問中國大陸山東省，除了與山東的大學生交流外，也會參加孔子文化春會祭孔活動，並參訪歷史及文化景點。蕭旭岑表示，兩岸情勢越是嚴峻，交流越是重要，只有透過交流拉近兩岸民心距離，降低民間對立情緒，才能避免衝突甚至戰爭的可能性。

蕭旭岑表示，在賴清德總統祭出「賴17條」後，用行政手段限縮兩岸交流，也限制人民的各項自由與權利，尤其用意識形態扭曲中華民國憲法，將大陸視為「境外敵對勢力」，將兩岸推向準戰爭邊緣。近來他接獲很多民眾憂心忡忡的表達，對兩岸關係感到灰心甚至悲觀，擔心兩岸將走向不可逆的局勢。

蕭旭岑強調，即使賴政府打壓推動兩岸和平的國人，恐嚇宗教與文化交流活動，但馬英九基金會不會因此卻步。兩岸情勢越危險，越是需要有人挺身而出，透過不斷的交流，化解不必要的誤解。今天這個「大九學堂」山東團，可能是「賴17條」後第一個受矚目的交流訪問團，對兩岸關係發展也是指標，他將秉持馬前總統的意志，努力推動兩岸青年交流。

蕭旭岑表示，今年是對日抗戰勝利80周年，「大九學堂」這趟山東行，將親赴對日抗戰首勝的「台兒莊大捷」現地及紀念館，除了緬懷先烈的英勇事蹟，也讓同學知道戰爭的殘酷及和平的可貴，希望中華民族未來永遠不要再有戰火。

戰爭 蕭旭岑 馬英九基金會

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