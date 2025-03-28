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大陸官方再發布西藏白皮書 強調學生自願選擇是否寄宿

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸官方28日在西藏拉薩開記者會，發布西藏的白皮書。（圖／截自央視）
大陸官方28日在西藏拉薩開記者會，發布西藏的白皮書。（圖／截自央視）

大陸官方28日在西藏拉薩發布《新時代西藏人權事業的發展與進步》白皮書，針對外界指控寄宿學校、藏傳佛教等人權議題，大陸官方強調，「學生和家長自願選擇是否寄宿」，並提到「保護合法、制止非法、遏制極端、抵禦滲透、打擊犯罪」，依法管理宗教事務。官方還透露，未來會根據西藏接待條件變化、根據基礎設施條件變化，為外國人到西藏提供更便利條件。

根據白皮書內容，官方指出，學校寄宿服務「有效解決偏遠農牧區學生上學不便問題」。針對一些地區海拔極高、自然條件艱苦、人口居住極為分散、上下學路途遙遠的情況，西藏根據大陸「義務教育法」，採取與全大陸其他省區市相同做法，部分學校提供寄宿服務，實行「包吃、包住、包基本學習費用」政策。官方強調，「學生和家長自願選擇是否寄宿，學生週末、節假日可以回家，家長參與寄宿生活的管理和規劃，最大限度保障各族學生平等享受高品質教育的權利」。

大陸國新辦28日組織境內外記者，在西藏的拉薩出席發布白皮書的記者會，由西藏自治區主席噶瑪澤登、自治區黨委常委兼宣傳部長汪海洲、自治區副主席徐志濤出席。美國媒體CNN記者在現場提問，針對寄宿學校受到十四世達賴喇嘛等指責說侵蝕藏語文化、或者是同化與漢化，官方有無具體學生人數的統計數據？分管相關政策的徐志濤說，這種寄宿制實際上「它是完全自願的」，到底是走讀還是寄宿完全由學生和學生家長自己來決定。但徐志濤並未公布數據，僅說「實際上是個動態的，每年都在變化」，他強調走讀和寄宿都在一個學校裡面，只是有的人晚上因為家太遠回不了而寄宿，「學習的內容，包括對於藏語言、包括藏文化，這個都是完全一模一樣的」。

而根據大陸出走的藏族學者嘉洛2023年發表在紐約時報的一篇文章，他估計西藏寄宿學校裡有大約100萬名4歲至18歲的兒童，佔到這一群體總人口的80%（即入學率八成）。其中至少有10萬人的年紀只有4、5歲。

針對宗教信仰，28日發布的白皮書提到，西藏現有藏傳佛教宗教活動場所1,700多處，僧尼約4.6萬人；清真寺4座，世居穆斯林群眾約1.2萬人；天主教堂1座，信徒700餘人。西藏堅持宗教獨立自主自辦原則，「保護合法、制止非法、遏制極端、抵禦滲透、打擊犯罪」，依法管理宗教事務，公民一切正常宗教活動都由宗教團體或公民自由自願進行，任何組織和個人不得干涉。雪頓節、燃燈節、薩嘎達瓦、轉山轉湖等1,700多項宗教民俗活動循例舉行。白皮書還提到，98%以上寺廟實現通路、通訊、通電、通水、通廣播電視。

此外，白皮書強調大陸中央和西藏各級政府「充分尊重」藏傳佛教活佛轉世傳統，依法規範活佛轉世管理。「在佛教團體的指導下」，依照宗教儀軌和歷史定製辦理藏傳佛教活佛傳承繼任事宜。截至2024年，已有93位新轉世活佛得到批准認定，「活佛轉世的合法性和公信力得到有效維護」。

至於日本記者詢問，西藏目前仍不讓外籍人士（台灣人也無法自由進藏）自由旅行，徐志濤在記者會上回應，由於「西藏特殊自然環境、地理條件、接待能力」，在接待外國人方面「採取一定管理、保障措施」。他說，西藏特別是這屆黨委對西藏進一步擴大開放非常重視，只有開放的社會才有活力，自己在政府分管文化旅遊，從分管角度這些年也做大量工作，歡迎更多外國人到西藏旅遊、投資，近些年到西藏的外國人，「應該來講是越來越多」，2024年全年接待外國遊客32萬人次，今後西藏對外開放步伐會越來越快。他透露，未來也會根據西藏接待條件變化、根據基礎設施條件變化，為外國人到西藏提供更便利條件。

公開資料顯示，自1992年發布《西藏的主權歸屬與人權狀況》白皮書以來，大陸國務院新聞辦發布多份西藏相關白皮書，近年來的白皮書包含，2023年11月10日發布《新時代黨的治藏方略的實踐及其歷史性成就》、2021年5月21日發布《西藏和平解放與繁榮發展》、2019年3月27日發布《偉大的跨越：西藏民主改革60年》等。

截至目前，大陸國新辦已發布17份涉藏白皮書、13份涉疆白皮書、2份涉港白皮書、3份涉台白皮書。

稍早在28日上午，噶瑪澤登發表電視講話，針對西藏百萬農奴解放66周年紀念日強調，要「堅定不移聽黨話、感黨恩、跟黨走」，並指出要堅決反對分裂，「旗幟鮮明同達賴集團作鬥爭」。中共把該紀念日訂為1959年3月28日，當天大陸國務院宣布解散原西藏地方政府，由西藏自治區籌委會行使西藏地方政府職權，當年稍早西藏騷亂，十四世達賴喇嘛出走印度。

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