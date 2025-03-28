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策進會：持續推動台港經貿觀光藝文領域交流

中央社／ 台北28日電

台港經濟文化合作策進會（策進會）今天上午召開第5屆董事、監察人第9次聯席會議。策進會董事長賴秀如表示，今年規劃經貿觀光、藝文領域交流互訪，持續推動台港交流。

策進會28日透過新聞稿表示，第5屆董事、監察人第9次聯席會議28日上午召開，會議由賴秀如主持。這次會議通過去年度決算案與下一屆董事會改組案等案，另也決議聘任客家委員會常務副主委范佐銘為董事。

賴秀如致詞時表示，協助政府恢復台港健康有序交流、完善在台港人服務是策進會的首要任務，在策進會團隊努力下，各項工作有亮眼成績，對於董事與監察人的支持和貢獻表達感謝之意。

賴秀如指出，從去年以來，策進會配合政府政策，推動台港綠能、旅遊、藝文、建築文化互訪交流，辦理多場活動協助港人融入台灣社會。

賴秀如提到，今年持續規劃辦理多項主題活動，包括經貿觀光、藝文領域交流互訪、生活法規與居留定居講座、淨灘與生態健行、香港影展、大型香港市集等活動，期望可為台港交流打造更堅實基礎。

客家 經貿 香港

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