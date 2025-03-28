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中國外交部：王毅3/31至4/2訪問俄羅斯

中央社／ 台北28日電

中國外交部發言人今天宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於3月31日至4月2日對俄羅斯進行正式訪問。

據中國外交部網站消息，中國外交部發言人表示，此次訪問是應俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）邀請，王毅將於3月31日至4月2日對俄羅斯進行正式訪問。

中國外交部發言人郭嘉昆在今天的例行記者會上指出，訪問期間，王毅將會見俄羅斯領導人，與拉夫羅夫外長舉行會談。

他說，中方願以此訪為契機，與俄方一道推動落實兩國元首重要共識，就下階段中俄關係發展和雙方共同關心的國際和地區問題深入溝通。

拉夫羅夫在2月於南非出席20國集團（G20）部長會議時表示，王毅不久之後將會訪問莫斯科展開會談，他並稱許俄中關係是穩定國際情勢愈來愈重要的因素。

俄羅斯 外交部 王毅

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