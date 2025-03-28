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為習近平5月訪問俄羅斯鋪路？ 王毅下周赴俄羅斯訪問3天

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外長王毅將訪問俄羅斯，圖為2月時，俄羅斯外長拉夫羅夫（左）與大陸外長王毅在南非會晤。（路透）
大陸外長王毅將訪問俄羅斯，圖為2月時，俄羅斯外長拉夫羅夫（左）與大陸外長王毅在南非會晤。（路透）

在大陸國家主席習近平5月訪問俄羅斯前，中共政治局委員兼外長王毅，將於31日訪問俄羅斯，與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行會談，雙方將討論解決烏克蘭危機、雙邊關係和高層接觸等問題。

大陸外交部發言人郭嘉昆28日下午宣布，應俄羅斯外長拉夫羅夫邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於3月31日至4月2日對俄羅斯進行正式訪問。

郭嘉昆稱，訪問期間王毅將會見俄羅斯領導人，並同拉夫羅夫舉行會談。郭也提到，大陸願以此訪為契機，同俄方一道推動落實兩國元首重要共識，就下階段中俄關係發展和雙方共同關心的國際和地區問題深入溝通。

俄羅斯衛星通訊社28日也援引俄羅斯外交部發布的消息稱，拉夫羅夫與王毅將於4月1日在莫斯科舉行會談。雙方將討論解決烏克蘭危機、雙邊關係和高層接觸等問題。

日前，俄羅斯副總理奧韋爾丘克（Alexei Overchuk）甫訪問大陸，訪團於27日抵達中國大陸，並於海南博鰲跟中共政治局常委兼大陸副總理丁薛祥會見。

根據新華社，27日丁薛祥在海南博鰲會見奧韋爾丘克，丁薛祥表示，今年以來，習近平主席同普亭總統2次進行溝通交流，為中俄關係發展指明了前進方向。雙方要遵循元首外交戰略引領，持續深化戰略協作和務實合作，為世界和平穩定提供強大確定性。奧韋爾丘克表示，俄方願共同落實兩國元首重要共識，推動俄中新時代全面戰略協作夥伴關係不斷邁上新水平。

俄通社指出，這次會見中奧韋爾丘克提到，為了紀念二戰勝利80周年，習近平計劃於5月訪問莫斯科，普亭計劃於9月訪陸，「相信，峰會成果將為我們兩國關係的發展注入新的動力，並加強我們的關係。」

拉夫羅夫先前已宣布，習近平將在5月9日衛國戰爭勝利紀念日之際訪問莫斯科，普亭將於8月底至9月初在抗戰勝利80周年紀念日之際訪問大陸。

習近平2月24日下午與普亭通電話時提到，兩國各部門正按照我們達成的共識，穩步推進各領域合作，包括開展紀念中國人民抗日戰爭勝利80周年和世界反法西斯戰爭勝利80周年活動。「歷史和現實昭示我們，中俄是搬不走的好鄰居」、「中俄關係具有強大內生動力和獨特戰略價值，不針對第三方，也不受任何第三方影響。中俄兩國的發展戰略和外交政策是管長遠的。任憑國際風雲變幻，中俄關係都將從容前行。」

公開資料顯示，近年來，中國大陸與俄羅斯已經形成雙方元首年度互訪的慣例。

俄羅斯 習近平 關係

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