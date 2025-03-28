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央視：習近平會見國際工商界代表 先前傳包括雙B、高通高層

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
去年3月27日，大陸國家主席習近平在人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表。（新華社資料照）
去年3月27日，大陸國家主席習近平在人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表。（新華社資料照）

大陸央視新聞稍早報導，28日上午，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂會見國際工商界代表。先前路透引述2位消息人士指，此次會見包含德國BMW賓士美國晶片巨頭高通等外國商界高層。

去年3月27日，一樣時間點在「中國發展高層論壇」後，習近平在人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表。據新華社報導，當時包含時任美中關係全國委員會董事會主席格林伯格（Evan Greenberg）、黑石集團執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）、高通公司總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）、哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）、美中貿易全國委員會（USCBC）會長艾倫（Craig Allen）等美方代表在發言中感謝習近平會見。

路透先前報導稱，今年的會面正值北京方面正尋求加強與外商關係，以應對投資下降和美國對陸方加徵關稅。但針對會面，相關公司、大陸官方尚未就相關消息作出回應。

上周末大陸總理李強在中國發展高層論壇重申，歡迎更多外資企業投資中國，將進一步擴大金融、網路、電信醫療和教育等領域開放。

另外，在美國川普政府宣布將於4月3日實施對進口汽車加徵25%關稅後，大陸市場對德國車企的重要性可能進一步上升，近年，德國車企加快與陸企的技術合作，以增強其在大陸市場的競爭力。

BMW 美國 習近平 賓士 高通

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