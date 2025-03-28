央視：習近平會見國際工商界代表 先前傳包括雙B、高通高層

大陸央視新聞稍早報導，28日上午，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂會見國際工商界代表。先前路透引述2位消息人士指，此次會見包含德國BMW、賓士、美國晶片巨頭高通等外國商界高層。

去年3月27日，一樣時間點在「中國發展高層論壇」後，習近平在人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表。據新華社報導，當時包含時任美中關係全國委員會董事會主席格林伯格（Evan Greenberg）、黑石集團執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）、高通公司總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）、哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）、美中貿易全國委員會（USCBC）會長艾倫（Craig Allen）等美方代表在發言中感謝習近平會見。

路透先前報導稱，今年的會面正值北京方面正尋求加強與外商關係，以應對投資下降和美國對陸方加徵關稅。但針對會面，相關公司、大陸官方尚未就相關消息作出回應。

上周末大陸總理李強在中國發展高層論壇重申，歡迎更多外資企業投資中國，將進一步擴大金融、網路、電信醫療和教育等領域開放。

另外，在美國川普政府宣布將於4月3日實施對進口汽車加徵25%關稅後，大陸市場對德國車企的重要性可能進一步上升，近年，德國車企加快與陸企的技術合作，以增強其在大陸市場的競爭力。