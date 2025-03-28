中共西藏高官電視講話 反對分裂稱「旗幟鮮明同達賴集團鬥爭」

中共西藏自治區主席於28日發表電視講話，針對西藏百萬農奴解放66周年強調，要「堅定不移聽黨話、感黨恩、跟黨走」，並指出要堅決反對分裂，「旗幟鮮明同達賴集團作鬥爭」。

據西藏日報，中共西藏自治區主席嘎瑪澤登在9分鐘的談話中指出，66年前，占西藏人口95%的農奴和奴隸被「三大領主」視為「會說話的牲口」。在拉薩街頭，每8個人中就有1名乞丐；在藏北草原，交不起「人頭稅」的牧民被砍斷手腳，只能爬行求生。他強調「西藏民主改革」徹底粉碎奴役西藏人民上千年的政教合一封建農奴制度，並說西藏地區生產總值由1959年的人民幣1.74億元增長到2024年的2764.94億元，全區人口從1959年的122.8萬人增加到2024年的370萬人，人均預期壽命從35.5歲提高到72.5歲。他說，要不忘來時路，「深刻懂得惠從何來、恩向誰報、心跟誰走的道理，堅定不移聽黨話、感黨恩、跟黨走。」

嘎瑪澤登並要求，一定要堅決反對分裂，牢固樹立「國家意識、公民意識、法治意識」，充分認識「團結穩定是福，分裂動亂是禍」的道理，「旗幟鮮明同達賴集團作鬥爭」，同時要堅持把鑄牢中華民族共同體意識作為西藏工作的主線和戰略性任務，推進中華民族共同體建設。

公開資料顯示，國共內戰後期，西藏噶廈政府於1949年7月下令驅逐蒙藏委員會駐藏辦事處人員，國府駐藏官員被逐後，行政院自成都遷往台北，共軍於1950年10月進軍西藏，藏軍作戰失利後於1951年和中共簽訂《十七條協議》，1959年西藏發生的武裝騷亂，遭到中共軍隊鎮壓，十四世達賴喇嘛出走印度，中共視為「民主改革」，並在日後認定1959年3月28日為「西藏百萬農奴解放紀念日」，流亡藏人則將當年的3月10日視為「西藏抗暴紀念日」。

今年3月10日，流亡藏人政府的司政邊巴次仁在印度達蘭薩拉的西藏自由抗暴66周年紀念活動上發表講話，強調中共以「鑄牢中華民族共同體意識」為名，正在在西藏施行一場蓄意悠久的消滅藏人身份認同的民族同化政策；以「藏傳佛教中國化」為由，剝奪宗教自由將西藏傳統寺院改變至中共殖民制學校；以「加強國家通用語言」為由，從學校乃至社會全面壓制藏語文的生存空間；中共政府在西藏肆無忌憚的採礦和建設項目對當地自然環境造成了不可挽回的巨大破壞。