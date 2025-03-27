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我海軍軍艦與大陸漁船碰撞 陸國台辦表態將調查
對於今天清晨，我海軍中和軍艦在台中外海，與大陸漁船「閩連漁61756」發生擦碰撞，大陸國台辦晚間表態稱，對台艦的惡劣行徑表示譴責，並指「將對事件進行調查。」
大陸國台辦晚間就兩船擦碰撞一案，發布發言人答記者問。
大陸國台辦發言人陳斌華說，3月27日凌晨，台「中和艦」與福建一正常作業的漁船在東經119.55 度、北緯 24.27 度發生碰撞，雖未造成人員傷亡，但漁船受到損傷。
陳斌華說，「我們對台艦的惡劣行徑表示譴責，將對事件進行調查」。
稍早，大陸國防部發言人吳謙在下午的例行記者會上，也曾對此案做出回應，他當時說，需要做進一步的瞭解。
不過，對於有媒體報導引述知情人士稱，不排除該大陸漁船是假借捕魚名義，實際上是監控我方海軍而發生擦撞意外。吳謙強調，堅決反對惡意揣測和煽動對抗的做法。
據我海軍艦隊指揮部今天表示，中和軍艦今天凌晨零時38分，在台中港外海約45浬，限制水域外9海里處，與大陸籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰，雙方人員均無損傷，艦艇受損部分不影響航行安全。
海軍艦隊指揮部進一步表示，海事案件發生後即協請海巡署淡水艦與PP-10080艇到場協處與蒐證，後續將依相關規定完成調查，釐清責任歸屬。
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