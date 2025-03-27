傳北京叫停國企與李嘉誠公司新合作 港媒：消息不真實

香港長和集團擬出售包括巴拿馬等港口資產，給美資貝萊德集團的交易，將於4月2日前簽署最終文件。然而外媒引述知情人士的話指出，大陸要求國有企業暫停，與李嘉誠相關企業啟動新的合作，顯示出北京方面針對長和集團剝離巴拿馬業務的計畫，繼續施壓。

香港經濟日報報導，認為該傳聞並不真實。另還有消息指出，長和與政府保持溝通，正尋求雙方都能接受的解決方法。

彭博報導，知情人士表示，大陸高層官員上周要求國有企業，暫停與長和集團創辦人、香港首富李嘉誠相關企業啟動新的項目合作，包括有意向和正在審批中的各類項目。知情人士並稱，已在進行中的合作項目不受這一要求影響。

知情人士還表示，大陸同時正在對境內外李氏家族相關企業，所有現有和擬議中的投資，進行調研和整理，以更好掌握相關的商業往來。

暫停新增合作並不代表大陸禁止國有企業，與李氏家族保持業務往來，儘管此舉可能給96歲高齡的李嘉誠帶來更多壓力。這位香港大亨因旗下長和將兩個巴拿馬港口，出售給貝萊德帶頭財團的計畫，而處於中美地緣政治角逐的風口浪尖。長和目前由李嘉誠的大兒子、長和集團董事會主席李澤鉅主管。

上周就有知情人士透露，大陸有關部門已開始評估長和出售海外港口業務的交易。有跡象顯示，北京方面對這家香港企業集團迫於美國壓力出售巴拿馬港口業務感到不滿。

長和系先前已經削減在大中華區的資產風險，目前長和收入中只有12%來自香港和大陸，這可能代表與北京關係惡化，對長和集團的衝擊有限。李澤鉅管理的另一家企業長江實業集團，則有眾多地產業務位於大陸，包括五分之一的長期出租投資地產等。