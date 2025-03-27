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外媒曝：習近平本周將與BMW、賓士與高通執行長會晤

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
路透27日引述兩位知情人士表示，德國汽車製造商BMW、賓士（Mercedes-Benz）以及美國晶片巨頭高通（Qualcomm）的執行長等人，將於本周與大陸國家主席習近平會面。（法新社）
路透27日引述兩位知情人士表示，德國汽車製造商BMW、賓士（Mercedes-Benz）以及美國晶片巨頭高通（Qualcomm）的執行長等人，將於本周與大陸國家主席習近平會面。（法新社）

美中關稅戰開打，加上大陸內部經濟疲軟的背景下，北京政府近來加緊穩外資腳步。路透27日引述兩位知情人士表示，德國汽車製造商BMW、賓士（Mercedes-Benz）以及美國晶片巨頭高通（Qualcomm）的執行長等人，將於本周與大陸國家主席習近平會面。

路透報導稱，上述兩位知情人士稱，此次會晤計畫定於28日在北京舉行，不過未透露此次會談具體內容。同時，這場會面舉行時間，正好時值外資對陸投資下滑以及美國針對陸加徵關稅之際，北京當局正在尋求加強和外國企業的聯繫。截至目前，知情人士提及的相關公司，以及大陸官方並未就相關消息作出回應。

據了解，此次會晤緊接在年度的中國發展高層論壇之後，而該論壇是大陸的重要商業活動之一，自2000年首次舉辦至今，已成為大陸官方與外資企業、國際組織等的重要交流管道。

大陸國務院總理李強在中國發展高層論壇上呼籲各國開放市場，以應對「日益加劇的不穩定和不確定性」，呼籲各界攜手抵禦風險挑戰，實現共同繁榮。他並承諾，大陸將推出更為積極的宏觀經濟政策，將堅定不移推進開放合作，繼續敞開懷抱歡迎各國企業，進一步擴大市場准入，積極解決企業關切，幫助外資企業深度融入大陸市場。

據悉，上述論壇此次有超過80家跨國企業與機構高層參與，包括蘋果、輝瑞、萬事達卡、嘉吉、賓士等企業高層，也在論壇期間與大陸商務部官員進行會談。同時，多位高層也透露將在大陸繼續加碼投資力度。

另，報導稱，近一個月來，外企高層與大陸官員的會晤次數明顯增多。此前官方數據顯示，今年前兩月外商直接投資（FDI）金額人民幣1,712.1億元（約新台幣7,800億元），按年下降20.4％。同時，自2024年，以本幣計的FDI年比暴跌27.1%，這是自2008年全球金融危機來，其FDI的最大跌幅。

隨地緣政治緊張局勢升高以及大陸經濟放緩，促使全球企業加快將製造業從大陸外移，以分散供應鏈風險。鑑於此，北京政府方面希望修補與全球商業領袖的關係，以應對美國總統川普加徵關稅的政策所帶來的衝擊。

值得注意的是，「美國優先貿易政策」報告及對等關稅將於4月出爐。同時，川普宣布將從4月3日起對進口汽車加徵25%的新關稅，大陸市場對這些外資企業的重要性或進一步上升。

此前，英國《金融時報》曾引述知情人士指，習近平將於3月底在北京與全球跨國企業高管會面，以提振外企投大陸市場的信心。會晤的具體安排及受邀人員名單仍在協商中，料將有20多名商界領袖出席。

北京 外資 美國

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