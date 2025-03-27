李強會見法國外長 喊話共同抵制保護主義、單邊主義

大陸國務院總理李強27日在北京人民大會堂會見來訪的法國外交部長巴霍。李強表示，中方願同法方保持高層密切交往，加強應對氣候變遷等多邊協作，雙方要共同抵制保護主義、單邊主義。就中歐關係，李強表示，願透過對話協商解決雙方關切。巴霍表示，法方高度重視對大陸關係，法方始終堅持戰略自主，反對貿易保護主義和貿易戰，支持歐中在經貿等領域加強對話合作，妥善處理雙方關切。

法國外長巴霍27日起對大陸展開兩天訪問，這是巴霍首次訪陸，當前國際局勢恰逢美國總統川普對歐盟和大陸等貿易夥伴徵收或威脅徵收關稅，顛覆了全球貿易。巴霍27日也已與大陸外長王毅舉行會談。

新華社報導，李強會見巴霍時表示，近年來，中法關係呈現穩健、正向發展的良好動能。在當前國際情勢下，中法應加強溝通協作，為兩國和全球共同發展注入更多穩定性、確定性。中方願同法方一道，遵循兩國元首的戰略引領，保持高層密切交往，拓展各領域互利合作，加強應對氣候變遷等多邊協作。

李強指出，中法都是自由貿易、多邊主義的堅定維護者，兩國的經濟利益緊密交融，「雙方要共同抵制保護主義、單邊主義」，繼續本著開放態度加強合作，充分發揮互補優勢，為兩國經濟發展不斷增添動力。

他並表示，「中方始終視法方為重要合作夥伴」，願同法方在加強航空、航太、核能等傳統合作的同時，持續發掘數位經濟、人工智慧、生物科技等新興及未來產業合作潛力，共同培育壯大經濟新動能。希望法方為赴法投資的華人企業營造公正、公平、可預期的發展環境。

就中歐關係，李強表示，今年是中歐建交50週年，中方願同歐方以此為契機，推動雙方關係進一步深化發展，在相互尊重、平等互利的基礎上，透過對話協商解決雙方關切。希望法方能為此發揮積極作用。

根據報導，巴霍表示，面對當今世界日益增強的不確定性，身為聯合國安理會常任理事國，法中肩負共同維護多邊主義的重要責任。「法方高度重視對華關係」，願同中方一道努力，積極落實兩國元首達成的重要共識，進一步密切高層交往，擴大貿易、投資、科技等領域互利合作，攜手應對氣候變遷等全球性挑戰。

巴霍指出，「法方始終堅持戰略自主，反對貿易保護主義和貿易戰，支持歐中在經貿等領域加強對話合作，妥善處理雙方關切，拓展更多積極議程」。