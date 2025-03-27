富察在陸被判3年 陸委會：不上訴不等於認罪

中國大陸國台辦表示，八旗文化總編輯富察（李延賀）被依「煽動分裂國家罪」判有期徒刑3年。陸委會表示，不上訴不等於認罪，只是因為在那邊上訴沒有用，多的是無奈。

大陸委員會（陸委會）27日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

媒體提問富察沒有繼續上訴原因？梁文傑回應，因為在那邊上訴也沒有用，就是這麼地簡單，不上訴不代表認罪，只是很無奈。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）26日上午召開例行記者會。

國台辦發言人陳斌華於會上第一次對外揭露富察被判刑期。陳斌華指稱，上海市第一中級人民法院以煽動分裂國家罪判處李延賀有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，沒收個人財產人民幣5萬元（約新台幣22.5萬元）。

陸委會26日透過書面批評，該案發生迄今2年，期間中共有關單位均未對外或對家屬說明富察所涉犯事實、相關證據與司法程序進度，未充分給予當事人及家屬應有權益保障。

陸委會提到，富察一案被中共拿來當作政績宣傳樣板，試圖運用造成寒蟬效應，相關未經正當法律程序的審判案件，本來就無法使人信服。該案清楚顯示中共專制統治本質，再次印證民眾赴陸一定要有風險意識。