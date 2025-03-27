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中法外長會談 王毅：中歐有條件把關係發展好

中央社／ 台北27日電

中共中央政治局委員、中國外交部王毅今天在北京與法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）舉行會談。王毅說，中歐合作大於競爭，共識大於分歧，完全有條件把關係發展得更好。

據中國外交部官網消息，王毅針對中法關係說，面對變亂交織的國際形勢，雙方要展現大國擔當，堅持以多邊主義反對單邊主義，以對話協作反對陣營對抗，以互利共贏反對脫鉤斷鏈，構建更加公正合理的全球治理體系，絕不允許世界重回弱肉強食的「叢林」。為此，中法要加強戰略協調，相互支持彼此重大多邊理念主張。

根據中方訊息，巴霍表示，當前國際局勢不確定性增多，保護主義上升，法中關係的重要性更加凸顯。雙方有必要加強戰略協調，發揮大國作用，維護世界和平穩定。法方始終視中方為重要夥伴，「堅定奉行一個中國政策」，致力於發展面向未來、長期穩定的法中關係。法方支持自由貿易，不贊成脫鉤斷鏈，反對打貿易戰。

雙方就中歐關係交換看法。王毅說，中方支持歐洲一體化進程，支持歐洲堅持戰略自主，希望歐方與中方相向而行，以中歐建交50週年為契機，總結成功經驗，堅持夥伴定位，妥善解決分歧，開展互利合作，共同開闢中歐關係新的前景。

根據中方訊息，巴霍指出，作為世界獨立一極，歐洲堅持戰略自主，願與中方開展建設性對話，共同堅持多邊主義，發出和平之聲，應對全球性挑戰。法方支持歐中開展對話，協商解決貿易分歧。

根據中國外交部網站消息，雙方就共同關心的國際地區問題深入交換意見，並在會談後發表了關於氣候變化的聯合聲明。

外交部 王毅 關係

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