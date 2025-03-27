柯案檢察官被列台獨打手 陸委會批中共干預台灣司法

大陸國台辦網站26日上線「台獨打手」舉報專欄，並點名11人為台獨打手，包含內政部長劉世芳、網紅八炯、「閩南狼」陳柏源，柯文哲案北檢檢察官林俊言也入列，揚言追責。陸委會副主委梁文傑27日批評，這是中共對台灣內政的全面滋擾，「不但要干預台灣的政治，還要干預台灣的司法」，中共接著還要恫嚇案件的承審法官，想要影響法官的判決。

梁文傑27日在例行記者會上表示，中共政協主席王滬寧在2月底的對台工作會議上，就表示要「堅定支持島內愛國統一力量」，從舉報名單可以看出，這是他們具體的支持行動，從國台辦所列的人名和列舉的行為來看，大致可以看出其關聯性。

梁文傑指出，北檢的林俊言、林俊廷兩位檢察官，可能是被列為羅織罪名打壓在野黨，北檢的林達檢察官，因為常常辦國安案件，可能被列為蓄意羈押支持兩岸關係和平發展的人士，內政部長劉世芳，可能被列為威脅解散愛國統派團體，也就是統促黨，八炯跟「閩南狼」則是公然侵害陸配正當權益，關聯性大致可以看得出來。

梁文傑表示，中共羅列這張名單，企圖展現中共是「島內愛國統一力量」的保護傘。中共過去恫嚇政治人物、恫嚇學者，和恫嚇向富察（李延賀）這樣的文化界人士，現在擴大到恫嚇民間人士，一般網紅還有檢察官，當然意在言外，中共接著還要恫嚇案件的承審法官，想要影響法官的判決。

梁文傑說，「這是對台灣內政的全面滋擾，不但要干預台灣的政治，還要干預台灣的司法，這不但凸顯中共對台灣滲透統戰的嚴重性，也證明台灣確實有必要在各方面全面防範。」

梁文傑表示，我們很高興看到民眾黨在早上有發了聲明，譴責中共干預司法，這樣的聲明讓中共的企圖無法得逞，「畢竟司法案件的判決一定有人滿意，一定有人不滿意，但不管結果如何，都是台灣內部的事情，如果不滿意就向專制政權求救，那就是引狼入室、引火自焚」。

大陸國台辦26日上午推出「『台獨』打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，鼓勵舉報，國台辦發言人陳斌華當晚稱，截至當天下午5時，共收到323封檢舉郵件，並列出「被檢舉」11人名單，包含內政部長劉世芳，民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，前聯電董事長曹興誠，網紅牙醫史書華，網紅温子渝（八炯）、陳柏源等。陳斌華表示，將進一步查證相關檢舉訊息，堅持以事實為依據、以法律為準繩，對這些打手、幫兇依法追責。