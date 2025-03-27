回應「中共鎖台」論 陸國防部：挑動兩岸對抗用心險惡

近日美媒華爾街日報報導，中共解放軍已做好比以往更充分準備，以包圍台灣切斷台灣對外聯繫，迫使其屈服，相關話題受到討論。對此，大陸國防部發言人吳謙27日在記者會上表示，有關報導惡意挑動兩岸對立對抗，用心險惡。但他也強調，大陸絕不允許台灣從祖國分裂出去，「台獨鬧得越歡就會死得越快。」

吳謙27日主持大陸國防部例行記者會，他就共軍軍演，以及華爾街日報報導的「中共鎖台」論，和相關軍武議題做出回應。

對於外媒報導「中共鎖台」，吳謙說，「台灣是中國的台灣，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事」。他並指，妳（指記者）提到的有關報導惡意挑動兩岸對立對抗，用心險惡。

但吳謙也表示，解放軍展開對台軍事演訓，針對的是台獨分裂勢力和外來干涉，目的是維護國家的主權和領土完整，維護台海地區的和平穩定。必須指出，台獨分裂行徑和外部勢力干涉才是台海局勢緊張的根源所在。

吳謙重申，「我們願以最大的誠意，盡最大的努力實現和平統一的前景，但絕不允許台灣從祖國分裂出去，台獨鬧得越歡就會死得越快。」

至於共軍近期疑測試新型登陸駁船艦，是否劍指台灣，吳謙說，關於武器裝備的問題，我沒有需要發布的訊息；另對航母福建艦海試，他也回應稱，目前沒有可供發布的訊息，「但是需要說明的是福建艦開展海上試驗是建造過程中的正常安排，大家平常心就好。」

吳謙也在回應G7外長會聯合聲明，強調維護台海和平穩定的重要性，和日本關切共軍軍費等議題時，再度談及台灣。他說，「台灣是中國的一部分，台灣問題不容任何外來干涉，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，任何勢力企圖將台灣從祖國分裂出去，都必遭徹底的失敗。」

吳謙說，「今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，我們敦促日方以史為鑒，在軍事安全領域謹言慎行，停止歪曲解讀中國的國防政策和軍事戰略，以免進一步失信於亞洲鄰國和國際社會。」

他還說，「需要強調的是，台灣問題不關日本什麼事，日方也最沒有資格拿台灣說事，只有堅持一個中國原則，堅決反對台獨，台海和平穩定才有保障。」

值得注意的是，還有外媒關注中共中央軍委副主席何衛東是否被查，吳謙回應說，「沒有這方面的消息，不了解這方面的情況」；另就中共中央軍委苗華的被查情況，他也僅稱，我沒有需要發布的訊息。