美對進口汽車徵收25%關稅 陸外交部：損害多邊貿易體制

美國總統川普宣布將對進口汽車加徵25%關稅，中國外交部今天回應時批評美方做法違反世貿組織規則，損害以規則為基礎的多邊貿易體制和各國人民共同利益，也無益解決自身問題。

新華社報導，中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會表示，貿易戰、關稅戰沒有贏家，沒有哪個國家的發展繁榮是靠加徵關稅而實現。

郭嘉昆回應說，美方的做法違反了世界貿易組織（WTO）規則，損害以規則為基礎的多邊貿易體制和各國人民共同利益，也無益於解決自身問題。

綜合外電報導，川普於當地時間26日簽署對外國製汽車與零組件課徵25%關稅的文件。美國目前分別對轎車與小型卡車徵收2.5%與25%關稅，疊加後的關稅將攀升至27.5%與50%。白宮表示，美國最晚於5月3日前會對引擎、變速器、驅動裝置等重要汽車零件課徵25%關稅。

另據澎湃新聞，中國商務部發言人何亞東下午在例行記者會指出，針對美方加徵關稅措施，中方已在世貿組織（WTO）爭端解決機制下提訴，美方14日接受磋商，中方將根據世貿組織規則推進後續程序。