傳何衛東遭查 中方：不了解這方面情況

中央社／ 北京27日電
圖為中共軍委副主席何衛東（右）2018年3月在「兩會」發言。（圖取自大陸國防部官網）
圖為中共軍委副主席何衛東（右）2018年3月在「兩會」發言。（圖取自大陸國防部官網）

華盛頓時報（Washington Times）引述美國國防官員透露，美國情報機構認為中共中央軍委副主席何衛東已被查落馬，中國國防部發言人吳謙今天對此回應，「沒有這方面的消息，不了解這方面的情況」。

華盛頓時報（Washington Times）25日報導，何衛東被傳失蹤已逾一個星期，據美國國防部官員透露，美國情報機構認為何衛東已被查落馬。

中國國防部今天下午舉行3月的例行記者會。中國國防部發言人吳謙在回答媒體詢問時，表示「沒有這方面的消息，不了解這方面的情況」。

另外，針對日媒朝日新聞提問，中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華，去年12月涉嫌嚴重違紀被停職檢查，對於該案的相關進展，吳謙僅回應，「我沒有需要發布的訊息」。

吳謙在去年11月的例行記者會上宣布，苗華涉及嚴重違紀，經黨中央研究，決定對其停職檢查；中國國防部長董軍在當時也傳被查，吳謙彼時的回應是直接否認，表示有關報導「純屬捏造，造謠者居心叵測，中方對這種汙衊行徑表示強烈不滿」。

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