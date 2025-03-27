日本憂陸攻台在九州部署飛彈？陸國防部：日方最沒有資格拿台灣說事

共同社16日引述數名日本政府相關人士稱，因對大陸武力進攻台灣的擔憂高漲，日本政府正研擬優先在九州部署陸基遠程飛彈。大陸國防部發言人吳謙27日下午在記者會回應，「台灣問題不關日本什麼事，日方也最沒有資格拿台灣說事。只有堅持一個中國原則、堅決反對台獨，台海和平穩定才有保障。」

根據大陸國防部官網文圖直播，有記者在27日的例行記者會上提問，「據報導，針對中國2025年國防預算上漲，日本官房長官近日稱，中方在缺乏透明度的情況下迅速強化軍事實力，是日本和國際社會嚴重關切事項。另據報導，日本自衛隊近日成立統合作戰司令部，日方擔憂中國大陸武力攻台，擬於年末在九州島部署遠程導彈。請問對此有何評論？」

針對缺乏透明度一事，吳謙稱，對於2025年中國國防費的情況，中方已作出詳細說明，「其規模、結構、用途等公開透明、無可非議」，他並稱，日本作為二戰期間發動過侵略戰爭的國家，「最沒有資格對他國的國防費指手畫腳的」。

吳謙表示，值得國際社會高度警惕的是，日方近年來不斷突破「和平憲法」約束和「專守防衛」承諾，大幅增加防衛開支，發展遠程進攻能力，在軍事擴張的道路上越走越遠，「這才值得世界愛好和平、特別是曾經受到日本軍國主義侵略的國家高度警覺和共同反對。」

他並提到，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，敦促日方以史為鑑，在軍事安全領域謹言慎行，「停止歪曲解讀中國國防政策和軍事戰略，以免進一步失信於亞洲鄰國和國際社會。」

日本防衛省24日正式成立統一指揮陸海空自衛隊的常設機構「統合作戰司令部」，目標是緊急情況發生時能指揮跨領域作戰、提升即時應變力與聯合作戰的實效性，同時也負責與美軍協調共同作戰，以及執行可破壞他國境內飛彈基地的反擊能力。

共同社先前報導，多名日本政府相關人士15日透露，圍繞將用於摧毀他國疆域內導彈基地等的反擊能力（對敵基地攻擊能力）的長射程飛彈，政府擬把九州作為地面發射型的率先部署地，已就此展開探討。由於對大陸武力進攻台灣的擔憂高漲，日本政府認為有必要優先強化西南地區的防衛體制。包括具體的部署地點能否獲得當地居民的理解在內，將進行慎重協調。