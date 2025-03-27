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陸國安部稱曝我資通電軍4人個資 陸國防部再嗆：想玩火就別想跑

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國防部新聞發言人吳謙27日主持記者會。記者陳政錄／攝影
大陸國防部新聞發言人吳謙27日主持記者會。記者陳政錄／攝影

本月中旬，大陸國家安全部，公布聲稱是我資通電軍4名人員的照片和個資，揚言將依「懲獨22條」終身追責。大陸國防部發言人吳謙27日對此表示，「想玩火就別想跑」，只要是台獨分子，就一個也逃不脫法律的嚴懲。

吳謙27日主持大陸國防部例行記者會，就大陸國安部發布號稱是台灣資通電軍訊息一事做出回應。

吳謙說，「天網恢恢，疏而不漏，想玩火就別想跑，只要是台獨分子，只要是從事分裂祖國的行徑，就一個也逃不脫國內（指中國大陸）法律的嚴懲。」

本月17日，大陸國安部公布聲稱是台灣資通電軍4名人員照片和個資，揚言將依「懲獨22條」終身追責。大陸國台辦發言人陳斌華當日亦稱，台灣資通電軍「倚網謀獨」、挑釁滋事，純屬不自量力，必遭嚴厲懲治。

去年9月，大陸國安部也曾發布聲稱是我資通電軍3名人員姓名相片，是去年6月大陸發布「懲獨22條」後首案。但陸方17日公布的4名資通電軍現役人員的資料更詳盡，被被陸方當做「懲獨」首要目標。

不過，我國防部資通電軍17日回應稱，中共擷取網路公開圖片「指鹿為馬」，無端拼湊指控，亦凸顯其意圖以恫嚇威逼，壓迫台灣民眾的蠻橫心態。

大陸國家安全部日前公布查處「台灣資通電軍」對大陸網路攻擊的情況。（截圖自大陸國家安全部微信公眾號影片）
大陸國家安全部日前公布查處「台灣資通電軍」對大陸網路攻擊的情況。（截圖自大陸國家安全部微信公眾號影片）

台獨 國安 國防部

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