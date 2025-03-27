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大陸國防部證實 東部戰區「戰備警巡」懲戒台獨

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國防部新聞發言人吳謙27日主持記者會，談及本月中旬，共軍在台海周邊軍演一事。記者陳政錄／攝影
大陸國防部新聞發言人吳謙27日主持記者會，談及本月中旬，共軍在台海周邊軍演一事。記者陳政錄／攝影

本月中旬共軍在台海周邊軍演，當時，大陸外交部、國防部都相繼證實此事。大陸國防部發言人吳謙27日在例行記者會上進一步指出，近日，解放軍東部戰區位台海周邊海空域，組織海空兵力展開「戰備警巡和聯合演訓」，稱這是「對台獨分子的有力懲戒，也是對外部干涉勢力的嚴正警告」。

吳謙27日主持大陸國防部例行記者會，會上有港媒提問，總統賴清德日前將大陸界定為「境外敵對勢力」，以及解放軍3月中旬在台海附近軍演，有評論認為這是對賴清德「台獨分裂言論」和台美近期勾連動向的反制，詢問大陸國防部對此有何評論，吳謙做出上述表示。

吳謙首先回應，「天欲其亡，必令其狂」，「台灣是中國的一部分，從來就不是一個國家，過去不是，現在不是，今後也絕不可能是。」

接著吳謙也證實，「近日，中國人民解放軍東部戰區位台島周邊海空域，組織海空兵力開展戰備警詢和聯合演訓，檢驗提升部隊打仗能力。」他表示這是對台獨分子的有力懲戒，也是對外部干涉勢力的嚴正警告，「完全正當，完全必要。」

吳謙還表示，共軍將堅決貫徹新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略，「全時待戰，隨時能戰，戰之必勝，堅決打掉一切『台獨』分裂圖謀。」

本月13日，總統賴清德召開國安高層會議，定義大陸已是「境外敵對勢力」，宣布17項因應策略，接著，陸方14日在北京召開「反分裂國家法實施20周年座談會」，東部戰區司令員林向陽也與會並發言。

後在本月17日，面對我國防部表示，針對共軍機艦在我海空域的「聯合戰備警巡」侵擾作為均有密切掌握，大陸外交部發言人毛寧在當天記者會回應媒體時，間接證實共軍在台海附近軍演；大陸國台辦也發聲稱，演習是對賴清德宣揚「台獨」的堅決懲戒。

台海 台獨 國防部

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