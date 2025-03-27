4年前接任…高濤被免去遼寧省副省長職務

大陸《遼寧日報》消息指，3月26日，遼寧省第十四屆人民代表大會常務委員會第十五次會議通過，決定免去高濤的遼寧省人民政府副省長職務。高濤曾任中國電子科技（中國電科）副總經理。目前大陸官方尚未公布高濤被免職具體原因，也未說明他是否擔任新職。

新京報「政事兒」指，公開簡歷顯示，高濤生於1969年11月，1992年畢業於東南大學，畢業後在電子部第五十五研究所工作。

該文提到，2009年，高濤任中國電子科技集團公司第五十五研究所所長、黨委副書記；2018年任中電國基南方集團有限公司執行董事、黨委書記、總經理，同時繼續擔任中國電子科技集團公司第五十五研究所所長。

另外，2019年，高濤任中國電子科技集團有限公司黨組成員、副總經理，2021年任遼寧省副省長。

澎湃新聞指，高濤在遼寧省副省長任內，曾負責科技創新、市場監管等方面工作。負責瀋撫改革創新示範區（位於瀋陽、撫順兩城之間）工作。分管省科技廳（省外國專家局），省市場監管局，省藥監局、省知識產權局，省瀋撫示範區管委會，省技術創新研發工程中心（省產業技術研究院）、省檢驗檢測認證中心。