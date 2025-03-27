日媒指蔡前總統訪日受阻 陸駐日使館：蔡英文何許人也？世上盡人皆知

日媒報導，前總統蔡英文去年7月曾為訪日展開協調，因日本顧慮中國大陸反對而未批准。陸駐日使館26日晚間對此聲稱，堅決反對極端「台獨」分子前往任何中國的建交國，從事分裂中國的政治活動。

共同社日前獨家報導，去年7月蔡英文曾為日本前首相安倍晉三去世後第3次忌辰訪日展開協調，但日本政府擔心大陸反對而沒有同意。當時由岸田文雄首相執政，日方致力於改善與陸關係，包括著力解除大陸對日本水產品的暫停進口措施。報導稱，日方認為蔡英文訪日會產生不利影響。

針對此事，陸駐日使館26日晚間10點先在微信公眾號發文，27日上午11時又在官網公告，以「答記者問」的形式發表「駐日本大使館發言人就涉台問題答記者問」，提問為「根據日本媒體報導，日本有人炒作邀請『台獨』勢力代表人物蔡英文訪日，請問發言人對此有何評論？」

上述問題的「有人」，應是暗指共同社報導所提及，蔡英文的訪日，由安倍晉三曾擔任顧問的跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」（日華懇）協調，日華懇藉其代表團去年1月台灣總統選舉訪台等機會，反覆提議蔡英文「卸任後訪日」。

陸駐日使館發言人回應，「台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。」

該回應並稱，「蔡英文何許人也？世上盡人皆知」，還指表示堅決反對這樣的極端「台獨」分子前往任何中國的建交國從事分裂中國的政治活動。「日方應重信守諾，審慎處理台灣問題，避免向『台獨』勢力發出錯誤信號，以實際行動維護中日關係改善發展勢頭。」