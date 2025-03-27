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印度外長稱與陸關係改善 官員赴北京磋商各項事宜

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮，25日與印度外交部東亞司聯秘戴國瀾，在北京共同主持「中印邊境事務磋商和協調工作機制」第33次會議，雙方的外交、國防、內政、移民等部門代表參加。（圖／取自大陸外交部）
大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮，25日與印度外交部東亞司聯秘戴國瀾，在北京共同主持「中印邊境事務磋商和協調工作機制」第33次會議，雙方的外交、國防、內政、移民等部門代表參加。（圖／取自大陸外交部）

2020年中國大陸、印度邊境衝突造成雙方關係緊張，但從去年底雙方領導人會見之後，出現關係回暖跡象。本月，印度總理莫迪（Narendra Modi）和外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）相繼表示，中印關係正在持續改善；大陸外交部也發布消息，指雙方相關部門本周在北京召開會議，為推進交流展開進一步磋商。

路透報導，印度外長蘇杰生26日在與非營利組織「亞洲協會」（Asia Society）的一場活動中表示，印度和中國在「可預見的未來」還存在問題，但有辦法在不陷入衝突的情況下解決這些問題。他指出，印、中關係自去年10月以來有所改善，「我們正在嘗試，看看能否重建修復2020年的行動所造成的一些損害。」

印度總理莫迪上周也表示，雖然雙邊關係因邊境緊張局勢而出現「5年斷層」，但兩國關係中的「信任、熱情和活力」將逐步恢復。他強調雙邊應確保分歧不會升級為爭端。

根據大陸外交部官網消息，大陸外交部亞洲司司長劉勁松，與印度外交部東亞司聯秘戴國瀾（Gourangalal Das），26日在北京共同主持中印外交部官員磋商。雙方一致表示，將推進落實近期兩國一系列重要雙邊交往達成的成果，積極促進各層級各領域交往，加緊推進恢復中國內地和印度間直航航班、便利人員往來、互派記者等事宜。

雙方並表示，將妥善處理分歧和敏感問題，加強在上海合作組織等多邊機制和國際地區事務中的溝通協調，共同堅持多邊主義和倡導多極化，維護全球南方共同利益，推動中印關係沿著健康穩定軌道向前發展。

戴國瀾另與大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮，25日在北京共同主持中印邊境事務磋商和協調工作機制第33次會議，兩國外交、國防、內政、移民等部門代表參加。雙方重點就落實2024年12月中印邊界問題特別代表第23次會晤，就劃界談判、邊境管控、機制建設、跨境交流合作等達成的共識，全面深入交換意見，同意採取切實有效措施，繼續維護邊境地區和平安寧，並積極籌備第24次會晤。

印度 外交部 關係

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