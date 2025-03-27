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陸駐美大使謝鋒：挑戰一個中國原則 必須當頭棒喝

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸駐美使館、美國飛虎隊組織25日舉辦「紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年暨弘揚中美合作飛虎隊精神」招待會，陸駐美大使謝鋒出席並致詞。（圖／取自陸駐美使館公眾號）
大陸駐美使館、美國飛虎隊組織25日舉辦「紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年暨弘揚中美合作飛虎隊精神」招待會，陸駐美大使謝鋒出席並致詞。（圖／取自陸駐美使館公眾號）

大陸駐美大使謝鋒近日參與「紀念世界反法西斯戰爭勝利80週年暨弘揚中美合作飛虎隊精神」記者會時表示，當年中美等主要戰勝國發表的《開羅宣言》、《波茨坦公告》明確規定「把日本竊取的台灣歸還中國」，構成二戰後國際秩序的重要組成部分，他稱挑戰一個中國原則，就是挑戰國際法理，破壞國際秩序，危害國際和平，必須當頭棒喝。謝鋒也提到，中方為幫助美國解決芬太尼問題付出了巨大努力，「以芬太尼為藉口無端加稅，只會把又一個合作點變成摩擦點。」

據大陸駐美使館微信公眾號，大陸駐美使館與美國飛虎隊組織25日聯合舉辦「紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年暨弘揚中美合作飛虎隊精神」招待會，謝鋒出席並致詞。「飛虎將軍」陳納德（Claire L. Chennault）之女陳美麗、外孫女嘉蘭惠等人出席。

謝鋒表示，中美社會制度、歷史文化不同，過去、現在、將來都是這樣，這是必須正視的現實。80年前，中美能夠超越差異分歧，在同法西斯軍國主義的鬥爭中成為盟友、並肩作戰。在具有更多共同利益的今天更應該求同存異，做夥伴而非對手。「80年過去，中美兩國都發生很大變化，但中美關係發展的強大民意基礎沒有變，中美互利合作的廣闊空間沒有變。」

謝鋒稱，中方為幫助美國解決芬太尼問題付出了巨大努力，「以芬太尼為藉口無端加稅，只會把又一個合作點變成摩擦點」，他指，中美關係發展又來到新的重要節點，更需要不忘來時路、走好前行路。希望美方汲取歷史智慧，傾聽人民心聲，同中方相向而行。

謝鋒以中共的「14年抗戰」史觀稱，中國人民經過14年不屈不撓的鬥爭，以超過3500萬人傷亡的巨大民族犧牲，贏得抗日戰爭勝利，支撐起了世界反法西斯戰爭的東方主戰場。中、美等主要戰勝國發表的《開羅宣言》、《波茨坦公告》明確規定把日本竊取的台灣歸還中國，構成二戰後國際秩序的重要組成部分，「挑戰一個中國原則，就是挑戰國際法理，破壞國際秩序，危害國際和平，必須當頭棒喝。」

中共 抗日戰爭 芬太尼 關係

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