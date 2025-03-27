中共中央軍紀委副書記唐勇中將 被撤銷全國政協委員資格

中共中央軍紀委副書記唐勇被撤銷政協委員資格。新華社報導，政協第十四屆全國委員會第三十四次主席會議26日在北京召開。中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧主持並講話。會議審議通過關於撤銷唐勇、黨彥寶、李民吉政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，提請全國政協十四屆常委會第十二次會議追認。

星島頭條提到，同被撤銷委員資格的黨彥寶，是寧夏寶豐集團董事長，曾有「寧夏首富」之稱；李民吉為華夏銀行原董事長，今年1月突然辭職引起關注。

聯合早報引述公開資料顯示，唐勇生於1967年，1992年調入南京軍區軍事法院工作，曾任南京軍區軍事法院副院長，2010年任南京軍區軍事法院院長，2015年調到總政治部紀委工作。

2016年5月，唐勇任中央軍委紀委派駐北部戰區紀檢組長，約2017年晉升少將，2019年12月任中央軍委政法委員會專職副書記。2023年3月，唐勇任武警部隊副政委，晉升武警中將警銜，同年12月任中央軍委紀律檢查委員會副書記，改授中將軍銜。

財新網報導，根據十四屆大陸全國政協委員名單，唐勇來自特別邀請人士界別，曾任中央軍委政法委專職副書記、武警部隊副政委等，中將軍銜，是中共二十大代表。

2009年，大陸國慶60周年閱兵期間，唐勇擔任武警「雪豹突擊隊」方隊領隊，該隊隸屬武警北京總隊特勤支隊，也稱「武警特勤大隊」，是為防範和打擊恐怖活動而專門組建的反恐特勤大隊。

唐勇近期的報導出現在2024年，《解放軍報》在去年兩會期間曾報導，唐勇與多名委員聯合提交《關於依法保障軍人住房權益全面有效落實的提案》；同年9月，全國政協副主席兼秘書長王東峰主持召開「全國政協習近平新時代中國特色社會主義思想學習座談小組第十組2024年第三季度第二場學習座談會」，唐勇在會上做書面發言。