富察判刑3年 國台辦：認罪未上訴

八旗文化總編輯富察（李延賀）於二○二三年在上海遭大陸國安單位拘捕將近兩年，先前傳出他已被宣判，而昨日相關細節獲得大陸官方披露。大陸國台辦發言人陳斌華昨日在記者會上指出，李延賀是被以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑三年、剝奪政治權利一年，並當庭表示「服法認罪」未提上訴，判決已生效。

陳斌華昨日主持大陸國台辦例行記者會，公開李延賀一案的一審公開宣判結果。他首先稱，上海市第一中級人民法院於今年的二月十七日一審公開宣判李延賀案，依法依規公開公正。宣判後，當事人當庭表示服法認罪，在法定上訴期內未提起上訴，相關判決已依法生效。

陳斌華表示，上海市第一中級人民法院以「煽動分裂國家罪」，判處李延賀有期徒刑三年，剝奪政治權利一年，並處沒收個人財產人民幣五萬元。陳斌華強調，刑罰執行期間，大陸有關方面將依法保障當事人及家屬各項權利。陳斌華並指，對於刑期，「當事人和家屬是非常清楚的，因為已經告訴他本人」。陳斌華接著批評民進黨政府對此一再炒作，「就是想汙衊抹黑大陸的司法體制」。

陸委會昨表示，外界經國台辦「勉強吐露」後才能知道李延賀遭判決的刑度，完全證實了本案其實完全保密，相關未經正當法律程序的審判案件，無法使人信服。

李延賀是陸配，也曾自承是中共黨員，二○二三年返回上海探親、處理戶籍註銷事宜後失聯，接著大陸國台辦證實他正在接受大陸國家安全機關調查。大陸最高人民檢察院副檢察長苗生明今年二月底表示，已依法辦理「李某賀煽動分裂國家案等重大危安案件」。

對於判決結果，八旗文化昨日亦透過臉書發表聲明表示，「八旗同仁感到非常難過。唯獨萬幸的是，現在我們至少能為這段等待加上個期限」。聲明最後表示，後續若有事件發展以陸委會發布的消息為主，八旗不再發布其他聲明。