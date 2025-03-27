聽新聞
0:00 / 0:00

博鰲論壇／詹火生：兩岸可在3領域交流

聯合報／ 特派記者黃雅慧／海南博鰲報導
兩岸共同市場基金會董事長詹火生26日在博鰲論壇會場接受本報採訪表示，前副總統蕭萬長未能與會，一方面時間因素，一方面是目前海口與台灣沒有直飛航班，路途較為不便。記者黃雅慧／攝影
兩岸共同市場基金會董事長詹火生26日在博鰲論壇會場接受本報採訪表示，前副總統蕭萬長未能與會，一方面時間因素，一方面是目前海口與台灣沒有直飛航班，路途較為不便。記者黃雅慧／攝影

博鰲亞洲論壇二○二五年年會正在進行，疫情後外界關注台商、台企減少出席該論壇，以往率團與會的前副總統蕭萬長今年依然缺席。兩岸共同市場基金會董事長詹火生昨日在會場接受本報受訪時指出，囿於時間和交通等因素蕭萬長不克參加，今年由自己跟蕭辦主任王玲惠出席見「老朋友」。他並指出，在經濟自由化、探討綠色能源與持續創新科技等三方面，台灣能與之交流、對話與學習。

詹火生透露，在會員晚宴上碰到博鰲論壇秘書長張軍時，張軍也說希望跟台灣有更多交流。詹火生表示，基本上參加博鰲論壇的台企以往都是大型企業，中微型台企比較不會參與，因為當時兩岸間還有很多其他平台。但他強調，博鰲論壇是亞太地區的經濟論壇，不只關注中國大陸，台企若想到東南亞、西亞布局，這會是一個很好的場合。

對於外界認為大陸出席博鰲論壇的領導階層不若以往，或讓論壇重要性下降，參會逾廿年的詹火生則認為，自己接觸到參加論壇會員、成員並未減少，且參會的年輕人變多，代表年輕企業也願意藉這個平台溝通。

詹火生也就博鰲論壇提到，在經濟自由化、探討綠色能源與持續創新科技等三方面，台灣能與之交流、對話與學習。

根據主辦單位安排，中共政治局常委兼大陸副總理丁薛祥將於今日出席博鰲亞洲論壇年會開幕式，並發表主題演講。

博鰲論壇 綠色

延伸閱讀

詹火生：今年博鰲論壇 台灣可在「3領域」對話交流

蕭萬長仍缺席 詹火生：博鰲論壇是台企對外交流的好場合

博鰲報告：中國仍是全球製造業核心 經濟增速將保5

沈有忠曝台商父子被捕 陸國台辦稱「不了解具體情況」

相關新聞

國台辦曝接323件「台獨打手」舉報 八炯、劉世芳在列

陸配「亞亞」因涉武統言論被迫離台隔日，大陸國台辦今早在官方網站上新設「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」。...

富察判刑3年 國台辦：認罪未上訴

八旗文化總編輯富察（李延賀）於二○二三年在上海遭大陸國安單位拘捕將近兩年，先前傳出他已被宣判，而昨日相關細節獲得大陸官方...

博鰲論壇／詹火生：兩岸可在3領域交流

博鰲亞洲論壇二○二五年年會正在進行，疫情後外界關注台商、台企減少出席該論壇，以往率團與會的前副總統蕭萬長今年依然缺席。兩...

富察在陸遭判刑3年 聲援小組：要求立即無條件釋放

八旗文化總編輯富察（李延賀）被上海國安單位拘捕2年，日前一審宣判。大陸國台辦今（26）日表示，富察被以「煽動分裂國家罪」...

談台海問題 香港學者鄭永年：賴清德最近動作非常危險

面對賴清德總統提出17條可能給兩岸關係帶來的風險，香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年26日在博鰲論壇群訪中表示，...

富察台灣出版中國判刑 大陸學者有質疑

八旗文化總編輯富察（李延賀）被依「煽動分裂國家罪」判有期徒刑3年。八旗的書籍近年因其史觀，已禁止在中國大陸銷售。富察被判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。