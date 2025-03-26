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國台辦曝接323件「台獨打手」舉報 八炯、劉世芳在列
陸配「亞亞」因涉武統言論被迫離台隔日，大陸國台辦今早在官方網站上新設「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」。據大陸國台辦晚間最新發布訊息，截至下午，已接獲舉報郵件323封，其中，內政部長劉世芳，和民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，以及網紅溫子瑜（八炯）、陳柏源等人都在列。
大陸國台辦晚間，就推出「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」後的舉報情況，發布發言人陳斌華答記者問。
陳斌華說，大陸國台辦政府網站今早8時推出「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」後，備受關注，舉報踴躍。截至今天下午5時，共收到舉報郵件 323 封。
據陳斌華表示，經梳理已收到的舉報線索，被舉報人員包括「台灣地區內部事務主管部門負責人」劉世芳，民進黨「立委」沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，「黑熊學院」金主曹興誠，「深綠」牙醫史書華，「台獨」網紅溫子瑜、陳柏源等。
陳斌華說，舉報郵件均控訴相關人員的惡劣行徑，如羅織罪名打壓在野黨，威脅解散愛國統派團體，蓄意羈押支持兩岸關係和平發展的人士，公然侵害陸配正當權益、叫囂「獵殺」陸配等，表達對受其打壓迫害的強烈憤慨。
陳斌華表示，我們將進一步核查相關舉報訊息，堅持以事實為依據、以法律為準繩，對這些打手、幫凶依法追責。
今天上午，在國台辦例行記者會上，陳斌華就國台辦新設舉報台獨打手的專欄表示，會盡快公布相關的舉報訊息，「請你拭目以待。」
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