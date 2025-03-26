快訊

國台辦接323件「台獨打手」舉報 八炯、劉世芳在列11人名單曝

轉折點到了？台積電出現1043元盤後鉅額交易 這六檔也有

南韓救火直升機罹難…疑被電線絆住墜毀 4次爆炸遭火焰吞沒

聽新聞
0:00 / 0:00

國台辦曝接323件「台獨打手」舉報 八炯、劉世芳在列

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華。聯合報系記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華。聯合報系記者陳政錄／攝影

陸配「亞亞」因涉武統言論被迫離台隔日，大陸國台辦今早在官方網站上新設「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」。據大陸國台辦晚間最新發布訊息，截至下午，已接獲舉報郵件323封，其中，內政部長劉世芳，和民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，以及網紅溫子瑜（八炯）、陳柏源等人都在列。

大陸國台辦晚間，就推出「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」後的舉報情況，發布發言人陳斌華答記者問。

陳斌華說，大陸國台辦政府網站今早8時推出「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」後，備受關注，舉報踴躍。截至今天下午5時，共收到舉報郵件 323 封。

據陳斌華表示，經梳理已收到的舉報線索，被舉報人員包括「台灣地區內部事務主管部門負責人」劉世芳，民進黨「立委」沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，「黑熊學院」金主曹興誠，「深綠」牙醫史書華，「台獨」網紅溫子瑜、陳柏源等。

陳斌華說，舉報郵件均控訴相關人員的惡劣行徑，如羅織罪名打壓在野黨，威脅解散愛國統派團體，蓄意羈押支持兩岸關係和平發展的人士，公然侵害陸配正當權益、叫囂「獵殺」陸配等，表達對受其打壓迫害的強烈憤慨。

陳斌華表示，我們將進一步核查相關舉報訊息，堅持以事實為依據、以法律為準繩，對這些打手、幫凶依法追責。

今天上午，在國台辦例行記者會上，陳斌華就國台辦新設舉報台獨打手的專欄表示，會盡快公布相關的舉報訊息，「請你拭目以待。」

大陸國台辦網站今早起設立舉辦台獨打手的專欄，晚間，透過發言人答記者問，揭露今日已收到舉報郵件323封。圖／取自央視新聞
大陸國台辦網站今早起設立舉辦台獨打手的專欄，晚間，透過發言人答記者問，揭露今日已收到舉報郵件323封。圖／取自央視新聞

台獨 國台辦 陳斌華

延伸閱讀

全年放假天數增減陷攻防戰 內政部憂法制化減少彈性

被指迫害人權 劉世芳：虛心受教、不針對個案回應

竹聯幫挑立院餐廳設宴 劉世芳：破壞立法跟行政院互動

亞亞出境鬆口氣？劉世芳：我還在呼吸

相關新聞

國台辦曝接323件「台獨打手」舉報 八炯、劉世芳在列

陸配「亞亞」因涉武統言論被迫離台隔日，大陸國台辦今早在官方網站上新設「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」。...

陸副總理與美國貿易代表視訊 就關稅問題表達嚴正關切

大陸副總理與美國貿易代表26日舉行視訊通話，官方消息顯示，雙方就雙邊經貿領域重要問題坦誠、深入交換意見，何立峰就美方以芬...

富察在陸遭判刑3年 聲援小組：要求立即無條件釋放

八旗文化總編輯富察（李延賀）被上海國安單位拘捕2年，日前一審宣判。大陸國台辦今（26）日表示，富察被以「煽動分裂國家罪」...

談台海問題 香港學者鄭永年：賴清德最近動作非常危險

面對賴清德總統提出17條可能給兩岸關係帶來的風險，香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年26日在博鰲論壇群訪中表示，...

富察台灣出版中國判刑 大陸學者有質疑

八旗文化總編輯富察（李延賀）被依「煽動分裂國家罪」判有期徒刑3年。八旗的書籍近年因其史觀，已禁止在中國大陸銷售。富察被判...

陸鼓勵舉報台獨打手 學者：落實對台工作會議內容

大陸國台辦網站26日上線「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，並鼓勵舉報，這是繼去年設置台獨頑固分子專欄後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。