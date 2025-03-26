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富察在陸遭判刑3年 聲援小組：要求立即無條件釋放

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
八旗文化總編輯富察（李延賀）被上海國安單位拘捕2年，大陸國台辦今（26）日表示，富察被以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元。對此，聲援富察連署工作小組發出聲明，要求中共立即無條件釋放富察。（圖／取自八旗文化臉書）
八旗文化總編輯富察（李延賀）被上海國安單位拘捕2年，大陸國台辦今（26）日表示，富察被以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元。對此，聲援富察連署工作小組發出聲明，要求中共立即無條件釋放富察。（圖／取自八旗文化臉書）

八旗文化總編輯富察（李延賀）被上海國安單位拘捕2年，日前一審宣判。大陸國台辦今（26）日表示，富察被以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元。對此，聲援富察連署工作小組發出聲明，要求中共立即無條件釋放富察。

聲援富察連署工作小組26日發布聲明指出，富察赴上海失蹤已2年又5天。「我們強烈譴責中共當局非法拘禁、處罰富察。富察在台合法編輯出版，中共有什麼權力審判他？」聲明並要求中共立即無條件釋放富察，讓他早日回台與家人團聚。

八旗文化透過臉書發布聲明表示，八旗同仁對此感到非常難過，「唯獨萬幸的是，現在我們至少能為這段等待加上個期限。」

大陸國台辦發言人陳斌華26日在例行記者會表示，上海市第一中級人民法院於今年2月17日「公開宣判」，以煽動分裂國家罪判處李延賀有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元。刑罰執行期間，有關方面將依法保障當事人及家屬的各項權利。陳斌華並稱，當事人當庭表示伏法認罪，在法定上訴期內未提起上訴，相關判決已依法生效。當事人及家屬清楚刑期。

陸委會晚間表示，外界今日經國台辦「勉強吐露」後才能知道李延賀遭判決的刑度，完全證實了本案其實完全保密，且早已被中共當局拿來當作政績宣傳樣板，並試圖運用造成寒蟬效應，相關未經正當法律程序的審判案件，無法使人信服。

中共 國台辦 富察

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