談台海問題 香港學者鄭永年：賴清德最近動作非常危險

面對賴清德總統提出17條可能給兩岸關係帶來的風險，香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年26日在博鰲論壇群訪中表示，他覺得賴清德不要那麼莽撞，還是要為了台灣的利益，想一想怎麼做。他進一步指出，「實際上賴清德最近的動作很危險，非常危險」，「並不是中國沒有能力來解決台灣問題，是在克制，盡量的用和平的方法來解決問題。」

鄭永年指出，從來沒有像中國那樣的一個大國有能力解決問題，但是克制自己不用武力去解決問題。無論是美國也好，或任何一個大國，如果想要解決這個問題，肯定是訴諸武力。現在中方無論在台灣問題也好，南海問題也好，就是克制自己不要使用武力，還是盡可能的來使用和平的方式來解決這些問題。

不過，鄭永年也表示，中方從來沒有說要放棄以武力的方式來解決這個問題，如果台灣最後滑向了台獨，如果獨立了，中國大陸肯定要用武力的，100%用武力的。

鄭永年說，台灣對大陸14億人來說它是個主權問題，而對美國來說，台灣只是一個地緣政治問題，這是兩個不同性質的問題，這些年西方有一種故意混淆台灣問題跟烏克蘭問題，這是完全兩碼事。因為烏克蘭是一個獨立主權國家，台灣從來不是一個獨立主權國家，也不會是。

賴清德總統於13日、大陸反分裂國家法二十周年之際推出「國安17條」，將中國大陸定義為境外敵對勢力，並將從各層面提出具體舉措以防止中共滲透統戰。外界憂心對於兩岸交流種下不安的前景。