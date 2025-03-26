陸鼓勵舉報台獨打手 學者：落實對台工作會議內容

大陸國台辦網站26日上線「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，並鼓勵舉報，這是繼去年設置台獨頑固分子專欄後的最新舉措。中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛分析，這是大陸對近期一連串事件，包含賴總統「國安17條」、陸配亞亞案等的回應，也是將今年對台工作會議提到打擊台獨「挑釁行徑」的具體實踐。

王智盛26日向本報分析指出，國台辦此舉很明顯是針對近期的氛圍，包含賴總統「國安17條」對國安議題的限縮，以及近期陸配亞亞的爭議，還有從去年底台灣網紅八炯、「閩南狼」陳柏源等在網路上的披露引發的一系列事件，北京想要針對近期氛圍的變化踩煞車。

王智盛認為，北京會鼓勵舉報台獨打手，其實有跡可循，且手法具雙面性。他指出，今年二月大陸對台工作會議針對台獨的表述，從去年打擊台獨「分裂」擴大範圍至打擊台獨「挑釁行徑」，這次作為等於將會議綱領落實成具體政策。此外，對台工作會議還提到「堅定支持島內愛國統一力量」，此舉同時也是向支持統一的陸配網紅、人士傳遞「北京作為後盾」的訊息。

至於「台獨打手」的說法，王智盛觀察，這是大陸官方過去很少用的名詞，且相關表述納入側翼、網紅、公務員等，擴大打擊的程度很大，試圖起到嚇阻效果，「但又不想拉到極端台獨分子這麼強烈的程度，因為可能適得其反」。

北京出手相對「克制」，王智盛認為最大原因是當前美中關係仍未塵埃落定，特別是川習還沒有見面之前，美中之間有太多的不確定性，台灣問題如果特別突出，會讓北京沒有回旋的空間，等於站到美國的對立面，這對整體的美中關係非常不利，其次，經濟是大陸當前首要任務，因此大陸目前對台「寧緩勿急」，這次的做法不傷美中關係的根本結構。

王智盛指出，賴總統因為大陸統戰威脅提出「國安17條」，其中很多是對現行政策與規範的重新梳理，並沒有這麼強烈，而「北京一定要有動作，但是又必須要拿捏」，所以推出舉報「台獨打手」，同時又披露八旗總編輯富察（李延賀）「煽動分裂國家罪」的刑度，「這是北京運用政治宣傳的方式，去回應這段時間的壓力」，其中包括八炯、陸配亞亞等事件。

王智盛預期，大陸未來很快會公布相關名單，像閩南狼、八炯等都可能列入，以證明該網站「是有效的」，同時也要遏止「台獨打手」在一連串事件以來的擴大，此外，也是對於民進黨政府近期相對強硬的政策有所反擊。