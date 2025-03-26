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國台辦批賴總統挑釁 陸委會：中共才是台海緊張根源

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
賴總統日前將中國大陸定義為「境外敵對勢力」並拋出「國安17條」，國台辦今（26）日批評，這是猖狂挑釁大陸、加劇台海緊張局勢。陸委會晚間表示，中共才是造成兩岸關係緊張的根源。（圖／本報資料照片）
賴總統日前將中國大陸定義為「境外敵對勢力」並拋出「國安17條」，國台辦今（26）日批評，這是猖狂挑釁大陸、加劇台海緊張局勢。陸委會晚間表示，中共才是造成兩岸關係緊張的根源。（圖／本報資料照片）

賴總統日前將中國大陸定義為「境外敵對勢力」並拋出「國安17條」，國台辦今（26）日批評，這是將兩岸關係等同於「敵對關係」，猖狂挑釁大陸、加劇台海緊張局勢。陸委會晚間表示，中共才是造成兩岸關係緊張的根源，呼籲北京當局停止對台文攻武嚇，務實改善兩岸關係。

陸委會26日晚間透過書面表示，依照「反滲透法」定義，「境外敵對勢力」是指和我國交戰、武力對峙，或主張採取非和平手段危害我國主權的國家、政治實體或團體。中共多年來對台進行文攻武嚇、統戰滲透，已嚴重危害我國家主權與安全，明確符合「反滲透法」對於「境外敵對勢力」的定義。

陸委會批評中共，始終不放棄武力犯台，並持續加大對台複合性施壓，才是造成兩岸關係緊張的根源。

陸委會表示，政府將持續落實「和平四大支柱行動方案」及「國安統戰威脅十七項因應策略」，強化全社會防衛韌性，捍衛國家主權及維護台海和平穩定。陸委會並再次呼籲北京當局停止對台文攻武嚇，務實改善兩岸關係。

大陸國台辦發言人陳斌華26日在例行記者會稱，賴清德大放厥詞，將大陸界定為「境外敵對勢力」，把兩岸關係等同於「敵對關係」，這是在大開歷史倒車、在猖狂挑釁大陸方面、在加劇台海緊張局勢，充分坐實其是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。

陳斌華批評稱，賴清德「違逆民意」拋出「17項策略」，徹底暴露出反和平、反交流、反民主、反人性的醜惡面目，所言所行就是要煽動「反中抗中」、阻撓兩岸交流合作，就是要在島內搞「恐怖政治、綠色獨裁」。

台海 關係 陸委會

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