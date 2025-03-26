富察在陸被判3年 聲援小組：要求立即無條件釋放
中國大陸國台辦表示，八旗文化總編輯富察（李延賀）被依「煽動分裂國家罪」判有期徒刑3年。聲援富察連署工作小組聲明，強烈譴責中共非法拘禁、處罰，要求立即無條件釋放。
聲援富察連署工作小組26日下午發出聲明表示，強烈譴責中共非法拘禁、處罰富察，富察在台灣合法編輯出版，中共有什麼權力審判他，「我們要求中共立即無條件釋放富察，讓他早日回台與家人團聚」。
中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）26日上午召開例行記者會，國台辦發言人陳斌華於會上首度對外揭露富察刑期。
陳斌華表示，上海市第一中級人民法院於今年2月17日一審公開宣判李延賀案，當事人未提起上訴，相關判決依法生效。以煽動分裂國家罪判處李延賀有期徒刑3年、剝奪政治權利1年，沒收個人財產人民幣5萬元（約新台幣22.5萬元）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言