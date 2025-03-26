富察遭判刑3年 陸委會批中共完全保密：未經正當審判

八旗文化總編輯富察（李延賀）被上海國安單位拘捕2年，日前一審宣判。大陸國台辦今表示，富察被以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元。陸委會晚間表示，外界今日經國台辦「勉強吐露」後才能知道李延賀遭判決的刑度，完全證實了本案其實完全保密，相關未經正當法律程序的審判案件，無法使人信服。

陸委會26日晚間透過書面表示，有關李延賀案，該會皆有掌握，但為尊重家屬意願，所以不便對外說明細節。

陸委會指出，本案發生迄今已2年，期間中共有關單位「均未對外或對家屬說明李延賀所涉犯之事實、相關證據及司法程序進度，並充分給予當事人及家屬應有的權益保障」。

陸委會並指，且本案國台辦表示是「公開審判」，但在3月17日才經國台辦對外證實，而這個公開審判的案件，外界卻又是在今（26）日經國台辦「勉強吐露」後，才能知道李延賀遭判決的刑度，「完全證實了本會日前說過，其實完全保密，且早已被中共當局拿來當作政績宣傳樣板，並試圖運用造成寒蟬效應，相關未經正當法律程序的審判案件，本來就無法使人信服，何來誣衊之說」。

陸委會表示，本案清楚顯示中共專制統治的本質，也再次印證國人赴陸一定要有風險意識。

來台多年的富察已取得台灣身分，於2023年3月返回上海探親、處理戶籍註銷事宜，後來失聯。大陸國台辦同年4月證實，他涉嫌從事危害國家安全的活動，正在接受國家安全機關調查。日前傳出富察遭大陸秘密起訴，大陸國台辦3月17日證實已一審「公開審判」，但未公開宣判結果。

大陸國台辦發言人陳斌華26日在例行記者會再度被問及富察案，他表示，身為發言人本不願具體公開討論細節，「民進黨當局對此一再炒作司法個案，想污衊抹黑大陸的司法體制完全是別有用心」。他隨後表示上海市第一中級人民法院於今年2月17日「公開宣判」，並公布了判決結果。