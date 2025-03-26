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大陸鼓勵舉報「台獨打手」 學者：觀察是否實際懲戒

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
大陸國台辦網站26日上線「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，鼓勵舉報。文化大學教授趙建民指出，陸方未來會否實際執行某種程度的懲戒，「尤其在台灣發生亞亞事件之後，這要進一步觀察。」（聯合報系資料照片）
大陸國台辦網站26日上線「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，鼓勵舉報。文化大學教授趙建民指出，陸方未來會否實際執行某種程度的懲戒，「尤其在台灣發生亞亞事件之後，這要進一步觀察。」（聯合報系資料照片）

在賴總統「國安17條」、陸配亞亞案後，大陸國台辦網站26日上線「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，鼓勵舉報，這是去年設置台獨頑固分子專欄、舉報信箱後的又一舉措。文化大學教授趙建民指出，陸方在鼓勵舉報之後，未來會否實際執行某種程度的懲戒，「尤其在台灣發生亞亞事件之後，這要進一步觀察。」

針對大陸鼓勵舉報「台獨打手」，趙建民26日接受本報採訪表示，大陸現在對台工作重點之一就是加強「反分裂」的執行，過去「反分裂國家法」如同綱領一般，在「懲獨22條」推出以後，就變成一個行動綱領，並開始加強執行。他並指，賴總統則在「反滲透法」的基礎之上把大陸界定為「境外敵對勢力」，兩岸目前在「反分裂法」跟「反滲透法」上展開國安方面對峙，且對峙正在強化當中。

對於陸委會指，大陸鼓勵舉報對台灣人「沒有任何效果」，趙建民並不認同。他指出，台灣政府剛剛因武統言論趕走了亞亞（劉振亞）等3個陸配，台灣人現在在中國大陸的有上百萬人，是陸配在台灣的3倍，「他（大陸）怎麼會管不到？」他也以早前陸方要求台灣藝人對「一個中國」有所表述為例，強調大陸「完全可以管得到」。

趙建民直言，賴政府現在的兩岸政策會使很多居住在大陸的台灣人，或是遊走於兩岸的台灣人，如藝人、生意人的生活過得非常困難，他們被迫表態的狀況肯定會增加。

趙建民並指，去年大陸只有點名若干人士是台獨頑固分子，可是只限於點名而已，沒有實際執行懲戒。他提醒，「現在他（大陸）叫你舉報，未來會不會進一步開始進行某種程度的懲戒，尤其在台灣發生亞亞事件之後，這要進一步觀察」。

大陸國台辦網站26日上午增加了「『台獨』打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，指控「民進黨當局」頻繁打壓迫害政治異己，某些「台獨」組織、份子、公職人員、側翼網紅充當打手。專欄並公布了舉報信箱，稱會「妥善處理，依法追責」，並保護舉報人的訊息。

台灣人 台獨 專欄

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