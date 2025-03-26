快訊

全面停火卡關？俄烏和平協議談判 川普認了「普亭恐在拖延時間」

跌不停…這檔吞第8根跌停、逾1.4萬張排隊賣不掉 網驚：真的慘

聽新聞
0:00 / 0:00

前署長死亡、前副署長被捕 陸海關系統遭反腐清洗

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸海關系統成為當前中共中央反腐重點之一。圖為2023年3月20日，時任海關總署署長俞建華（左）與副署長孫玉寧共同出席國務院新聞辦公室舉行的專題記者會，如今俞建華已死亡，孫玉寧則是被捕。（新華社）
大陸海關系統成為當前中共中央反腐重點之一。圖為2023年3月20日，時任海關總署署長俞建華（左）與副署長孫玉寧共同出席國務院新聞辦公室舉行的專題記者會，如今俞建華已死亡，孫玉寧則是被捕。（新華社）

新華社26日報導，大陸最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪，對海關總署前黨委委員、副署長孫玉寧作出逮捕決定。孫玉寧去年9月24日被查前，是大陸海關總署排名第二的副署長，他也成為繼前署長盛光祖之後，海關系統落馬層級最高的官員。近年來，海關系統已成為中共反腐重點之一，接連有多名官員被查。

在孫玉寧正式被捕前，本月14日，中共中央紀委國家監委即通報，經中共中央批准，中央紀委國家監委對孫玉寧嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。除一般的貪汙、受賄、錢色交易、權錢交易外，通報指控孫玉寧的罪名還包括「干預公共財政資金分配」。

在孫玉寧去年9月底被查後，大陸海關總署去年12月11日晚間10時突然發布「訃告」稱，海關總署署長俞建華已於12月10日因「突發疾病經搶救無效，不幸離世」。但此前網上即盛傳，俞建華死前一天遭中紀委約談，隨後在辦公室舉槍自戕。

由於《吉林日報》11日頭版還報導，吉林省委書記黃強、省長胡玉亭10日在海關總署與俞建華舉行工作會談，因此外界普遍質疑俞建華真正的死因。而「突發疾病經搶救無效，不幸離世」，是大陸對於非正常死亡慣用的說辭。

大陸財新網指出，近年來，海關系統反腐力度加強。2023年1月，中共中央紀委國家監委網站曾披露，中共十九大以來，駐海關總署紀檢監察組聯合地方紀委監委對24名海關局處級幹部立案審查調查。2022年，大陸全國海關立案294件，處分251人，共有146名幹部主動投案或交代問題，較前一年增長23.7%。

財新網表示，值得注意的是，此前在海關總署42個直屬海關中，已有曾任呼和浩特海關關長李建偉；曾任湛江、廈門海關關長柏華冰；曾任太原、瀋陽、大連、拱北海關關長周斌等七名前廳官落馬。

本月24日，中共中央紀委國家監委通報，對拱北海關前黨組書記、關長趙民嚴重違紀違法問題進行紀律審查和監察調查，並給予趙民開除黨籍處分；本月19日，中共中央紀委國家監委通報，大連海關黨委書記、關長劉大立涉嫌嚴重違紀違法，正接受監察調查。這顯示，大陸海關系統的反腐工作仍在持續進行中。

中共 反腐 海關

延伸閱讀

如願成了外景主持人 他竟把節目名稱刺在身上

無畏鎮壓力挺伊斯坦堡市長 土耳其逾千人被捕！含法新社記者

遭控扔石頭被捕 奧斯卡紀錄片巴勒斯坦導演獲釋

赴日通關更快了！成田、羽田及關西機場4月將採用新式通關匣門

相關新聞

前署長死亡、前副署長被捕 陸海關系統遭反腐清洗

新華社26日報導，大陸最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪，對海關總署前黨委委員、副署長孫玉寧作出逮捕決定。孫玉寧去年9月24...

大陸設「台獨打手」舉報專欄 陸委會批：破壞兩岸交流

在賴總統「國安17條」、陸配亞亞案後，大陸國台辦網站26日上線「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」及舉報信...

美情報機構指陸是最大威脅 陸外交部：為遏制打壓中國找藉口

美國情報機構發布報告稱，中國大陸仍然是美國最大的軍事和網路威脅，該報告還稱北京在「奪取」台灣的能力方面取得穩定但不平衡的...

大陸打造登陸船和深海電纜切割裝置 專家憂心未來犯台行動

從海灘延伸至海上的大型駁船鏈，以及可在深海切斷海底電纜的強大新型切割裝置，中國海事技術創新已引起國防專家的關注，助長外界...

大陸鼓勵舉報「台獨打手」 學者：觀察是否實際懲戒

在賴總統「國安17條」、陸配亞亞案後，大陸國台辦網站26日上線「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，鼓勵舉...

亞亞離境 羅文嘉：可帶小孩一起赴陸生活

陸配劉振亞被認定於社群「亞亞在台灣」鼓吹武統，在台依親居留許可遭廢止。海基會副董事長羅文嘉今天說，政府處置合情合理，若認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。