前署長死亡、前副署長被捕 陸海關系統遭反腐清洗

新華社26日報導，大陸最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪，對海關總署前黨委委員、副署長孫玉寧作出逮捕決定。孫玉寧去年9月24日被查前，是大陸海關總署排名第二的副署長，他也成為繼前署長盛光祖之後，海關系統落馬層級最高的官員。近年來，海關系統已成為中共反腐重點之一，接連有多名官員被查。

在孫玉寧正式被捕前，本月14日，中共中央紀委國家監委即通報，經中共中央批准，中央紀委國家監委對孫玉寧嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。除一般的貪汙、受賄、錢色交易、權錢交易外，通報指控孫玉寧的罪名還包括「干預公共財政資金分配」。

在孫玉寧去年9月底被查後，大陸海關總署去年12月11日晚間10時突然發布「訃告」稱，海關總署署長俞建華已於12月10日因「突發疾病經搶救無效，不幸離世」。但此前網上即盛傳，俞建華死前一天遭中紀委約談，隨後在辦公室舉槍自戕。

由於《吉林日報》11日頭版還報導，吉林省委書記黃強、省長胡玉亭10日在海關總署與俞建華舉行工作會談，因此外界普遍質疑俞建華真正的死因。而「突發疾病經搶救無效，不幸離世」，是大陸對於非正常死亡慣用的說辭。

大陸財新網指出，近年來，海關系統反腐力度加強。2023年1月，中共中央紀委國家監委網站曾披露，中共十九大以來，駐海關總署紀檢監察組聯合地方紀委監委對24名海關局處級幹部立案審查調查。2022年，大陸全國海關立案294件，處分251人，共有146名幹部主動投案或交代問題，較前一年增長23.7%。

財新網表示，值得注意的是，此前在海關總署42個直屬海關中，已有曾任呼和浩特海關關長李建偉；曾任湛江、廈門海關關長柏華冰；曾任太原、瀋陽、大連、拱北海關關長周斌等七名前廳官落馬。

本月24日，中共中央紀委國家監委通報，對拱北海關前黨組書記、關長趙民嚴重違紀違法問題進行紀律審查和監察調查，並給予趙民開除黨籍處分；本月19日，中共中央紀委國家監委通報，大連海關黨委書記、關長劉大立涉嫌嚴重違紀違法，正接受監察調查。這顯示，大陸海關系統的反腐工作仍在持續進行中。